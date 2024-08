NETFLIX : Squid Game profite des Jeux Olympiques pour dévoiler la date de sortie de la saison 2, qui ne sera pas la dernière !

Phénomène de la fin d'année 2021, la série coréenne Squid Game s'est depuis fait oublier, mais Netflix a bel et bien lancé en 2022 le développement d'une suite, toujours avec Hwang Dong-Hyuk à l'écriture et réalisation. Depuis, un show de téléréalité baptisé Squid Game: The Challenge a été diffusé en octobre dernier, histoire de bien tirer sur la corde... En cette période de Jeux Olympiques de Paris 2024, la plateforme de streaming a enfin diffusé un petit teaser, qui dévoile notamment la date de sortie de la saison 2.

Bande-annonce teaser VF

Nous y voyons à la base les corps d'athlètes s'apprêtant à se lancer dans une course dans un stade. Jusque là, rien d'étrange, jusqu'à comprendre que les gradins sont remplis de gardes masqués habillés de la désormais célèbre tenue rouge. Et alors que le thème de la série retentit, ce sont des coureurs vêtus du jogging vert et blanc, lui aussi bien reconnaissable, qui viennent s'ajouter au spectacle, certains s'écroulant au sol. La caméra zoome ensuite sur un podium où nous retrouvons le leader (Front Man), qui demande si nous sommes prêts à rejouer. Un teasing fort efficace qui se termine par l'apparition d'un autre visage connu, celui de la poupée animatronique du jeu 1, 2, 3, Soleil...

Squid Game 2, comme l'indique son logo, va donc presque s'inviter au pied des sapins, avec un lancement le 26 décembre. Et si cela ne vous suffit encore pas, une troisième et ultime saison est d'ores et déjà prévue pour 2025 ! Espérons qu'aucune d'elles ne soit celle de trop.

Bande-annonce teaser VOSTA

Par ailleurs, une partie du casting avait été officialisée l'an dernier, avec évidemment le retour de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), du Front Man (Lee Byung-hun), du policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) et du recruteur (Gong Yoo). Parmi les nouvelles têtes, nous découvrirons donc les personnages interprétés par Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon et Yang Dong-geun. Forcément, si vous n'êtes pas amateur de productions coréennes, leurs noms ne doivent pas vous dire grand-chose.

Vous pouvez vous abonner à Netflix en utilisant des cartes cadeaux vendues sur Amazon.

Lire aussi : CRITIQUE Squid Game : la violence ne résout rien