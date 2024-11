NETFLIX : Squid Game, une bande-annonce mortelle pour la saison 2 avec comme un air de déjà-vu

En fin d'année 2021, le monde entier découvrait le phénomène Squid Game, série coréenne de Hwang Dong-Hyuk qui a su tenir en haleine les abonnés à Netflix au cours de ses neuf épisodes avec ses jeux enfantins particulièrement mortels. Devant un tel succès en réalisant le meilleur démarrage de la plateforme, une suite a alors été commandée, non prévue initialement, et une téléréalité bien réelle et donc sans danger a également vu le jour... Cet été, la saison 2 a commencé à se dévoiler au travers de teasers à l'occasion des Jeux Olympiques. Depuis, nous avons eu droit à un teaser plus concret, à (re)découvrir en fin d'article, et pour Halloween, un deuxième a donc été mis en ligne, qui est bien familier sur divers aspects.

Bande-annonce teaser VOSTA

En effet, la saison 1 s'achevait avec Seong Gi-hun aka n°456 (Lee Jung-jae) décidant de lutter contre l'organisation derrière le Squid Game au lieu de rejoindre sa famille. Il va donc à nouveau participer et comme par hasard sera encore affublé du même numéro. Cet air de déjà-vu ne s'arrête pas là, car en guise de premier jeu, ce sera encore une fois Un, deux, trois, soleil... Gi-hun va alors tenter d'aider les autres concurrents pour que personne ne meurt, mais ce ne serait évidemment pas divertissant s'il réussissait. Et évidemment, les autres candidats ne vont pas le croire lorsqu'il hurle avoir déjà participé, car qui serait assez fou pour à nouveau risquer sa vie de la sorte ?

Scénaristiquement, tout cela laisse perplexe pour le moment, car n'y avait-il pas une manière plus intelligente et moins risquée pour Gi-hun d'affronter les responsables du Squid Game ? Les participants n'ont après tout aucune liberté pour agir une fois à l'intérieur... Avec une saison 3 déjà prévue pour 2025, nous pouvons craindre un étirement artificiel. Toutefois, il pourrait y avoir une raison scénaristique, car l'organisateur masqué Hwang In-ho (Lee Byung-hun) rend visite à Gi-hun dans l'autre teaser et pourrait l'avoir contraint à prendre part aux jeux.

Nous apercevons brièvement une salle avec des nuages aux murs et un cadran de compte à rebours, qui est la même que celle du Dalgona, le deuxième jeu dans l'épisode 3, mais sans trace de biscuit pour le moment. Il y a aussi de l'inédit avec une salle comportant des portes numérotées et une plateforme centrale avec des formes, ainsi qu'une grande cour avec deux arcs-en-ciel formant des cercles. Plus intéressant, le policier Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon) est vu avec d'autres hommes lourdement armés.

Bande-annonce teaser VF

Teaser spécial VOSTA

Teaser spécial VF

Cette saison 2 de Squid Game sera diffusée le 26 décembre, soit un étonnant cadeau de Noël sanglant.