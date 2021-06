Netflix : dates pour Shaman King, Edens Zero et Godzilla: Singular Point, suite de Bright, séries par Yoshitaka Amano et Zack Snyder, du neuf pour les futurs anime

L'édition du jour de la Netflix Geeked Week était principalement consacrée aux anime, pour le plus grand bonheur des fans du genre. Pour les amateurs de productions étasuniennes, nous avons par exemple pu découvrir la date de sortie de Les Maîtres de l'Univers : Révélation, ou un teaser pour Loud House Movie, le long-métrage poursuivant l'histoire de Bienvenue chez les Loud.

Things are about to get a little LOUDer here... here's a sneak peek at The Loud House Movie, on Netflix August 20th #GeekedWeek pic.twitter.com/sjO0tEfaI7 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Du côté du Japon, où Shaman King est diffusé hebdomadairement depuis quelques semaines, il avait déjà été dit que ce reboot de l'anime culte se rapprochant davantage du manga débarquerait sur Netflix en Occident. Bonne nouvelle, les premiers épisodes seront diffusés à compter du 9 août 2021 ! Dans le même genre, Godzilla: Singular Point, déjà diffusé épisodiquement au Japon, a également été daté, lui pour le 24 juin.

Pour les amateurs de Gundam, Mobile Suit Gundam Hathaway était aussi présent : le long-métrage qui fait suite à Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack devrait être le premier volet d'une trilogie adaptant les romans Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash. Il sort demain au Japon, et sera donc diffusé à l'international par Netflix « prochainement ».

Vous aviez aimé Fairy Tail ? Vous connaissez le dernier manga de l'auteur Hiro Mashima, Edens Zero (qui sera bientôt adapté en jeu vidéo) ? Son adaptation avait été signée par Netflix, et commencera à être diffusée à l'international à compter du 26 août !

Si vous êtes fans de Transformers, vous avez forcément suivi la trilogie Transformers - La Guerre pour Cybetron : le dernier volet, sous-titré Le Royaume, sera montré à partir du 29 juillet.



Plusieurs projets originaux ont été annoncés au passage, avec des illustrations pour le moment. Netflix développe Exception, une série animée d'horreur dans l'espace avec des humains créés artificiellement par des machines 3D pour coloniser une planète, créée par Hirotaka Adachi (aka Otsuichi), en équipe avec le character designer Yoshitaka Amano (Final Fantasy). Un film d'animation dénommé Make My Day nous emmènera lui « sur une planète froide de glace et de neige, où des créatures mystérieuses sont soudainement apparues d'un sous-sol sombre et ont commencé à attaquer les habitants ». Le projet est dirigé par Yasuo Otagaki (Moonlight Mile) avec le studio 5 Inc. Sinon, Bright: Samurai Soul sera un film d'animation servant de préquelle au film avec Will Smith, où Izo, un Ronin, et Raiden, un orc, travaillent pour amener une jeune fille elfe et le bâton qu'elle porte au pays des elfes dans le grand nord. Kyohei Ishiguro (Words Bubble Up Like Soda Pop) assurera la réalisation.

Enfin, c'est Twilight of the Gods qui a été dévoilé, avec Zack Snyder à la production, et Digital Dimension à l'animation ! La série mettra en scène des héros et dieux de la mythologie nordique, à savoir Sigrid (Sylvia Hoeks), Leif (Stuart Martin), Thor (Pilou Asbæk), Odin (John Noble), Loki (Paterson Joseph), Egill (Rahul Kohli), The Seid-Kona (Jamie Clayton), Andvari (Kristopher Hivju), Ulfr (Peter Stormare), Hel (Jamie Chung), Inge (Lauren Cohan) et Hrafnkel (Corey Stoll). Oui, le casting vocal sera complètement fou, mais aucune image n'a encore été diffusée. Comme ça, vous savez un peu ce qui vous attend côté anime sur Netflix ces prochains mois !

