NETFLIX : Godzilla Singular Point, un nouveau teaser qui fait saliver pour l'anime avec Jet Jaguar

Les fans de monstres géants n'auront pas droit qu'à Godzilla vs. Kong cette année. Une série animée sur le titan japonais est aussi en préparation, Godzilla Singular Point, pour une diffusion à partir d'avril 2021 sur Tokyo MX, et dans le courant de l'année sur Netflix, co-producteur du feuilleton mené par Bones (My Hero Academia) et Orange (Beastars).

Nous connaissions déjà l'équipe technique de choc derrière cet anime de 13 épisodes, et un premier teaser avait révélé l'esthétique de la série avec quelques plans. Place désormais à une deuxième courte bande-annonce qui nous fait retrouver une partie du casting, dont les jeunes héros Mei Kamino et Yun Arikawa, une chercheuse et un ingénieur qui vont devoir s'occuper de la menace Godzilla. Et ils vont pouvoir compter sur Jet Jaguar, un mecha créé de toutes pièces pour défier la bête, déjà aperçu dans une version bien plus cheap en 1973 dans Godzilla vs. Megalon.

En prime, nous pouvons entendre une partie de thème principal, Blue par Polkadot Stingray. De quoi rappeler de bons souvenirs aux amoureux de Godzilla, la série ? Si vous préférez les films live-action, les deux derniers en date peuvent être retrouvés dans un coffret Blu-ray à 9,99 € sur Amazon.fr.