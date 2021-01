CINEMA : Godzilla vs. Kong, premier trailer qui régale et date de sortie en France pour le choc des titans du Monsterverse

Si certains projets cinématographiques sur plusieurs films se sont perdus en cours de route, Warner Bros. Pictures aura bel et bien réussi à former son Monsterverse au fil des années. Après Godzilla, Kong: Skull Island et Godzilla : Roi des Monstres, le studio se prépare à sortir un grand final alléchant avec Godzilla vs. Kong.

Bande-annonce VOSTFR

Les deux monstres géants vont s'affronter dans un duel titanesque cette année, et un premier trailer nous montre ce à quoi nous pouvons nous attendre. Entre plans mémorables et tension à couper au couteau, un sombre dessein à l'origine de la rixe entre les deux bestiaux semble déjà se profiler. Derrière la caméra du réalisateur Adam Wongard (The Guest, You're Next), nous retrouverons pour rappel Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler ou encore et Demián Bichir.

Deux adversaires mythiques s'affrontent dans un combat colossal, tandis que le destin de la planète est en jeu. Kong et ses protecteurs s'engagent dans un périple à haut risque pour retrouver leur foyer d'origine. Ils sont accompagnés par Jia, jeune orpheline avec qui Kong a noué des liens très forts. Mais contre toute attente, ils croisent sur leur route Godzilla qui, fou de rage, sème le chaos partout il passe. Le duel homérique entre ces deux titans, provoqué par des forces invisibles, n'est qu'un aperçu du mystère qui plonge dans les entrailles de la Terre...

Bande-annonce VF

L'autre bonne nouvelle, en dehors de la diffusion même de cette bande-annonce, c'est la confirmation de la date de sortie de Godzilla vs. Kong en France : si les cinémas sont ouverts, ce sera pour le 17 mars 2021, comme dans la majorité du monde ! Pour mémoire, les États-Unis seront servis le 26 mars, avec une disponibilité simultanée en streaming sur HBO Max pour un mois, comme pour le reste du calendrier de Warner Bros. Pictures. Si vous n'êtes pas à jour dans le Monsterverse, Godzilla : Roi des Monstres est proposé à partir de 7,54 € sur Amazon.fr.