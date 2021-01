CINEMA : Godzilla vs Kong, la date de sortie avancée

Godzilla et King Kong sont deux créatures mythiques du 7e Art, elles se sont déjà croisées dans quelques films, mais après Godzilla II : Roi des Monstres de Michael Dougherty et Kong: Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, il était temps que leur opposition revienne sur le devant de la scène dans le nouveau MonsterVerse.

Le duel Godzilla vs Kong avait été repoussé au 21 mai 2021, vous savez pourquoi, mais Legendary Pictures et surtout Warner Bros. ont changé leur fusil d'épaule et comptent désormais sortir la plupart de leurs productions sur HBO Max en même temps qu'en salles. Et bonne nouvelle, Godzilla vs Kong vient d'être avancé au 26 mars 2021, au cinéma aux États-Unis et donc sur la plateforme de SVoD HBO Max, qui n'est malheureusement pas encore disponible en France.

Cette nouvelle date de sortie ne concerne donc que l'outre-Atlantique, et dans l'Hexagone, il faudra de toute façon attendre la réouverture des salles de cinéma avant d'en savoir davantage, les distributeurs ne prennent plus de risques. Vous pouvez vous plonger dans le MonsterVerse avec un coffret Blu-ray comprenant Godzilla, Godzilla : Roi des Monstres et Kong: Skull Island à 12,50 € sur Amazon.