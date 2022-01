MonsterVerse : une série live-action faisant suite à Godzilla vs Kong annoncée par Apple TV+

Qu'importe l'avis que vous avez sur le MonsterVerse, il est tout de même impressionnant que Legendary ait réussi ses intentions cinématographiques à travers une série de 4 films. Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters et Godzilla vs. Kong ont en effet permis de remettre sur le devant de la scène deux monstres du cinéma et d'autres de leurs gigantesques camarades.

Un spin-off animé pour Netflix nommé Skull Island nous fera retourner sur l'île de King Kong, mais quid de l'histoire principale et de la résolution des mystères entourant Monarch, l'organisation secrète aperçue dans les longs-métrages ? Si vous êtes fans du MonsterVerse, bonne nouvelle, vous aurez des réponses à vos questions en regardant une série live-action originale produite par Legendary Television pour Apple TV+. Elle n'a pas encore de nom, mais nous fera suivre une famille découvrant des secrets passés et un héritage les reliant à Monarch, après la bataille qui a rasé San Francisco. Avec d'autres monstres géants au rendez-vous ?

Le feuilleton sera mené par le showrunner Chris Black (Star Trek: Enterprise, Outcast), qui sera aussi co-producteur aux côtés de Matt Fraction (Hawkeye), Joby Harold et Tory Tunnell de Safehouse Pictures, et Hiro Matsuoka et Takemasa Arita de Toho. Pour le moment, pas de date de sortie ni de casting en vue. Godzilla vs Kong peut être loué sur Prime Video à partir de 1,99 €.

