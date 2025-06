CINEMA : Street Fighter dévoile sa nouvelle Chun-Li pour le film en live action

Une adaptation qui prend du retard





Un nouveau film live action Street Fighter, adapté des jeux de combat de Capcom, est en préproduction chez Legendary Pictures. Un temps attendu le 20 mars 2026 au cinéma, le film a finalement été retiré du calendrier du distributeur Sony Pictures, comme le rapportait Variety plus tôt cette année. Pour autant, le projet semble suivre son cours et nous connaissons désormais une première actrice du casting.

Qui va incarner Chun-Li dans le film Street Fighter ?





Selon les informations de Deadline, magazine réputé dans le milieu du cinéma, Callina Liang va incarner Chun-Li dans le film Street Fighter. L'actrice canadienne de 25 ans, qui parle parfaitement le mandarin, s'est fait remarquer dans la série Tell Me Everything, avant de jouer dans Bad Genius aux côtés de Benedict Wong, puis dans Presence, un film réalisé par Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Contagion), scénarisé par David Koepp (Jurassic Park, Mission: Impossible) et mettant également en scène Lucy Liu (Kill Bill, Charlie et ses drôles de dames).

Qui va réaliser le film Street Fighter ?





Pour rappel, ce nouveau film Street Fighter sera réalisé par Kitao Sakurai, surtout connu pour ses projets humoristiques avec Eric André, ce qui semble déjà annoncer une adaptation davantage axée sur la comédie plutôt que sur les arts martiaux, ce qui est quand même le sujet principal d'un jeu de combat. Mais, qui sait, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise... ou d'un changement de réalisateur d'ici le début du tournage. À l'origine, ce sont les frères Philippou (La Main) qui devaient se glisser derrière la caméra, ils ont été remplacés suite à un problème d'emploi du temps, trop occupés par Bring Her Back (et leur voyage au Japon pour se faire numériser pour Death Stranding 2: On the Beach).

Déjà deux films Street Fighter à (re)découvrir





Street Fighter a déjà eu droit à des adaptations en films live action, tout le monde se souvient du long-métrage Street Fighter : L'Ultime Combat de 1994 avec Jean-Claude Van Damme (Guile), Raúl Juliá (Bison) et Kylie Minogue (Cammy) réalisé par Steven E. de Souza, mais beaucoup moins du Street Fighter: Legend of Chun-Li de 2009, mis en scène par Andrzej Bartkowiak (déjà là pour réaliser Doom en 2005...) avec Kristin Kreuk en Chun-Li et Michael Clarke Duncan en M. Bison.

Street Fighter, le film, n'a plus de date de sortie, mais la franchise de jeux continue de cartonner. Tout récemment, Capcom a annoncé que Street Fighter 6 a dépassé les cinq millions de ventes, quelques jours après sa sortie sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez acheter le jeu de combat en Years 1-2 Fight Edition à partir de 59,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Lire aussi : TEST Street Fighter 6 : que vaut la version Switch 2 ?