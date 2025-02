CINEMA : Street Fighter se trouve un nouveau réalisateur qui n'a rien de rassurant

Capcom et Legendary Pictures planchent sur une nouvelle adaptation au cinéma de Street Fighter. Après le nanardesque Street Fighter : L'Ultime Combat (Steve E. de Souza, 1994) et Street Fighter: Legend of Chun-Li (Andrzej Bartkowiak, 2009), les héros de la franchise de jeux de combat vont être retour sur grand écran l'année prochaine. À l'origine, ce sont Danny et Michael Philippou (La Main) qui devaient réaliser cette adaptation, avant de quitter le navire, la faute à un conflit d'emploi du temps.

La sortie du film doit se faire dans un peu plus d'un an, il était donc temps de trouver un nouveau réalisateur et c'est désormais chose faite. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, c'est Kitao Sakurai qui va réaliser le prochain film Street Fighter. Le Japano-Américain est surtout connu pour avoir scénarisé et réalisé la série The Eric Andre Show ainsi que le film Bad Trip (aussi avec Eric André). Autant dire que Kitao Sakurai s'y connaît davantage en humour qu'en arts martiaux, Capcom et Legendary semblent vouloir lorgner du côté de la comédie, ce qui ne va pas rassurer les fans de Street Fighter.

Malgré ce changement à la direction, le distributeur Sony Pictures compte toujours sortir Street Fighter au cinéma le 20 mars 2026. Il ne va pas falloir tarder pour lancer le tournage et assurer la postproduction d'ici là. Le casting reste inconnu à l'heure actuelle, il faudra patienter pour savoir qui incarneront Ken, Ryu, Chun-Li et les autres. Vous pouvez retrouver Street Fighter 6 à partir de 40,98 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.