NETFLIX : Resident Evil: Infinite Darkness, Yasuke, EDEN, Spriggan, Godzilla: Singular Point... le plein de trailers et images pour les anime de 2021

Netflix a donné des nouvelles de ses anime cette nuit, en confirmant notamment l'arrivée de 5 productions originales révélées à cette occasion. Mais il a aussi saisi l'occasion pour reparler d'une dizaine de projets en tout genre, avec des trailers et visuels à l'appui. Par exemple, Resident Evil: Infinite Darkness a eu droit à deux images inédites, et c'est toujours ça de pris.

Encore mieux, Godzilla: Singular Point, animé par les studios bones et Orange et dirigé par une équipe de choc, a eu droit à un poster et surtout une première bande-annonce. Nous y découvrons les jeunes héros Mei Kamino et Yun Arikawa, une chercheuse et un ingénieur qui vont devoir s'occuper de la menace Godzilla.



Toujours du côté des monstres géants, Pacific Rim: The Black prolongera l'univers de Guillermo del Toro, alors que l'Australie a été entièrement occupée par les Kaiju et forcée d'être évacuée. Laissés à l'abandon dans ce continent désert, Taylor et Hayley vont tout faire pour retrouver leur parent, quitte à devoir à apprendre à manier une épave de Jaeger trouvée sur la route. Produit par Legendary et animé par Polygon Pictures, le projet dirigé par Craig Kyle et Greg Johnson est prévu pour 2021, et a eu droit à deux premiers visuels.

La série originale Vampire In The Garden animée par WIT Studio (L'Attaque des Titans) a aussi fait parler d'elle, avec deux images et l'annonce de son équipe technique. Nous retrouverons Ryotaro Makihara et son assistant Hiroyuki Tanaka à la réalisation, Tetsuya Nishio au character design et à la direction de l'animation, et Shunichiro Yoshihara en tant que directeur artistique. L'histoire tournera autour de la jeune fille Momo et de la reine vampire Fine, en quête pour retrouver Paradise, une terre oubliée où vivraient humains et vampires en paix.

Yasuke reviendra lui sur l'histoire du premier samouraï afro-américain, qui a servi Oda Nobunaga. Il va se retrouver dans une folle quête pour protéger un mystérieux enfant aux prises des forces obscures et des seigneurs de guerre qui se livrent la guerre sur fond de bouleversements sociaux. LeSean Thomas (Black Dynamite) mènera la barque avec le studio MAPPA, le rappeur Lakeith Stanfield doublera le héros, et Flying Lotus assurera la bande-son.

La suite de B: The Beginning, nommée B: The Beginning Succession, sortira aussi en 2021, alors que Keith et Koku, de retour à une vie paisible après avoir résolu les mystères de la première partie, reçoivent la visite de Kirisame, qui a survécu aux évènements de l'Institut Faura Blanca. Production I.G. et le réalisateur Kirisame s'occuperont encore une fois de mener à bien cette production.

Un nouveau trailer de Earthrise, le deuxième volet de la trilogie de films d'animation Transformers: War for Cybertron, a également été diffusé.

With the Allspark lost and Decepticons trapped on a dying Cybertron, Optimus Prime pushes the Autobots to the limit in the depths of space. EARTHRISE, the second chapter of the Transformers: War for Cybertron trilogy, is coming soon. @RoosterTeeth @Hasbro pic.twitter.com/up6g4Qt3QB — NX (@NXOnNetflix) October 27, 2020

Une première illustration des nouveaux épisodes de Baki a été dévoilée, pour nous préparer à l'affrontement qui se prépare entre le héros et son père, Yujiro Hanma. Elle est signée par Keisuke Itagaki, le mangaka de la licence.

TRESE sera produit par BASE Entertainment et se déroulera à Manille, dans un monde où les créatures du folklore philippin se cachent parmi les humains, et où l'héroïne Alexandra Trese se retrouve confrontée à des organisations criminelles justement composées de créatures surnaturelles. Créé par Budjette Tan et Kajo Baldisimo, le projet sera produit par Jay Oliva, Shanty Harmayn et Tanya Yuson.

L'anime original EDEN a sinon eu droit à son premier trailer. Il s'agit d'une aventure futuriste où deux robots agricoles font la connaissance d'une petite fille à Eden 3, une métropole mécanique où les humains sont censés avoir disparu. Elle a été imaginée par le réalisateur Yasuhiro Irie (Fullmetal Alchemist) et le concepteur artistique Toshihiro Kawamoto (Cowboy Bebop).

Et, tout aussi intéressant, la nouvelle adaptation de Spriggan, le manga culte des années 90, s'est dévoilée pour la première fois avec une bande-annonce. Cette série mêlant 2D et images de synthèses en 3D, animée par david production, sera dirigée par Hiroshi Kobayashi et écrite par Hiroshi Seko. Le récit restera le même, à savoir une bataille internationale pour le contrôle de reliques anciennes cachées à travers le monde.

Les prochains mois vont visiblement être passionnants pour les abonnés Netflix adeptes d'anime !