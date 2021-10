NETFLIX : Resident Evil: Infinite Darkness, la série bientôt en Blu-ray et DVD avec des bonus

Cet été, Netflix a accueilli Resident Evil: Infinite Darkness, une série en quatre épisodes se déroulant après Resident Evil 4, alors que Leon S. Kennedy doit encore affronter des morts-vivants, qui attaquent cette fois la Maison-Blanche. Claire Redfield est aussi de la partie, mais la série a pas mal déçu les fans.





Pourtant, Capcom et Netflix ne lâchent rien, ils vont prochainement ressortir Resident Evil: Infinite Darkness, en DVD et Blu-ray cette fois. Sur son site japonais, le studio nippon explique que cette édition physique sera disponible à partir du 22 décembre prochain et contiendra les quatre épisodes d'une durée totale de 103 minutes ainsi qu'un making of exclusif d'une demi-heure, montrant notamment l'enregistrement en motion capture. Des autocollants avec Leon, Claire, Shen May, le Tyrant et un hélicoptère seront même inclus.

Par chez nous, Amazon propose déjà de précommander Resident Evil: Infinite Darkness en Blu-ray à 20,03 €, avec les épisodes et les bonus vidéo, mais visiblement pas d'autocollants. La sortie se fera cette fois le 19 janvier 2022.

