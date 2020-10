NETFLIX : Godzilla: Singular Point, une nouvelle série animée par les studios derrière My Hero Academia et Beastars

Que vous connaissiez les films de kaijus des années 50, les longs-métrages des années 2010 ou le dessin animé de la fin des années 90, Godzilla fait partie intégrante de la pop culture depuis des décennies. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, alors qu'un Godzilla vs. Kong est en production pour 2021, et que Netflix annonce une série animée originale baptisée Godzilla: Singular Point.

La société de production Toho s'associe au service de vidéo à la demande pour nous livrer un feuilleton mené par Atsushi Takahashi (Doraemon the Movie: Kachi-Kochi Nobita's Great Adventure in the Antarctic) avec les studios Bones (My Hero Academia) et Orange (Beastars). Eiji Yamamori, un fidèle animateur de Hayao Miyazaki, se chargera de dessiner le monstre, Kan Sawada de la musique, Toh Enjoe du scénario et du montage, et Kazue Kato des personnages. D'ailleurs, de premiers concept arts nous dévoilent les héros et un vague aperçu de Godzilla dans Singular Point. Avec une telle équipe, il y a de quoi être curieux.

La série sera diffusée à compter d'avril 2021 sur Netflix au Japon, et certainement pas beaucoup plus tard dans une version localisée en Occident. À noter que le récit ne sera pas lié à ceux de Godzilla : La Planète des Monstres, La ville à l'Aube du Combat et Le Dévoreur de Planète, la trilogie de films d'animation produite par Polygon et Netflix. Les films live-action peuvent sinon être retrouvés en numérique ou en Blu-ray sur Amazon.fr.



