NETFLIX : Thus Spoke Kishibe Rohan, High-Rise Invasion, Thermae Romae Novae... 5 anime originaux annoncés et imagés

Netflix a organisé une conférence pour parler de ses projets d'anime pour 2021 cette nuit, et il y avait du lourd au rendez-vous. Ce sont pas moins de 5 projets originaux qui ont été annoncés, tandis que des images et bandes-annonces inédites ont été présentées en avant-première pour 11 productions déjà confirmées par le passé. Commençons par les petits nouveaux.

Rilakkuma’s Theme Park Adventure sera une nouvelle série en stop-motion basée sur les histoires du petit ourson, à qui il va arriver plein d'aventure dans un parc d'attractions sur le point de fermer, avec ses amis Korilakkuma, Kiiroitori, Kiiroitori et Kaoru. dward studios et TYO se chargeront de l'animation, San-X de la production, Masahito Kobayashi de la réalisation, et Takashi Sumita et Makoto Ueda de l'écriture.

Thermae Romae Novae revisitera le manga culte de Yamazaki Mari avec des adaptations des chapitres les plus comiques, mais aussi des aventures originales de Lucius, le créateur de salle de bains transporté à l'époque des thermes de l'Empire romain. Le studio d'animation sur le projet est NAZ.

High-Rise Invasion sera l'adaptation du manga de Miura Tsuina et Takahiro Oba, qui se déroule dans des gratte-ciels qui ne touchent plus terre, et où le héros Yuri veut remettre de l'ordre dans ce monde illogique en tuant un mystérieux antagoniste portant un masque. Masahiro Takata s'occupera de la réalisation, tatsuo et Yoichi Sakai de la musique, et ZERO-G de l'animation.

The Way of the Househusband sera une série comique inspirée du manga éponyme de Kosuke Oono, où un yakuza de légende change de vie pour devenir un homme au foyer à plein temps. J.C.STAFF s'occupera de la production de ce projet dirigé par Chiaki Kon.

Le cinquième et dernier projet original est certainement le plus alléchant. Thus Spoke Kishibe Rohan est un spin-off de JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Unbreakable, basé sur le mangaka fictif de cet arc. Nous allons y vivre ses folles aventures qui ont participé à inspirer l'artiste qu'il est aujourd'hui. Hirohiko Araki assurera le scénario, Shunichi Ishimoto le character design, Toshiyuki Kato la direction et david production l'animation.

À noter que si les 3 dernières productions sont annoncées pour 2021, les autres n'ont à ce jour pas encore de période de sortie officielle. Pour découvrir les dernières informations sur les 11 projets déjà confirmés par le passé, n'hésitez pas à consulter notre article dédié.



