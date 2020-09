Resident Evil: Infinite Darkness, un nouveau film d'animation avec Leon et Claire produit par Netflix dévoilé

Netflix vient de dévoiler ce soir Resident Evil: Infinite Darkness, un nouveau film, ou une série d'animation, produit par ses soins et qui mettra en scène Claire Redfield et Leon S. Kennedy, qui a sorti son plus beau costume pour l'occasion. Pour le moment, les détails sont maigres, mais la branche portugaise dévoile un teaser, sans doute partagé avant l'heure :

Nous y retrouvons donc Claire Redfield explorant un sombre manoir, ainsi que Leon S. Kennedy, qui sauve ici un homme inconnu en tirant sur un zombie. Il ne s'agit pas ici de la série live en cours de production, mais bien d'animation, sans doute un film dans la lignée de Resident Evil: Degeneration, Damnation et Vendetta, plus proches des jeux que les autres films et vendus 24,79 € sur Amazon.fr. Chose intrigante, ce sont les héros de Resident Evil 2, prenant place dans le commissariat de Raccoon City, qui sont ici plongés dans un manoir, comme le premier jeu avec Jill et Chris.

Vous l'aurez compris, Capcom a encore de la ressource pour satisfaire les fans de la franchise, il tiendra demain une petite présentation de Resident Evil Village, peut-être l'occasion de parler un peu plus de cette production Netflix ?

