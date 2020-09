Resident Evil Village : Capcom présentera le jeu au TGS 2020 Online

Attendu l'année prochaine sur les consoles de prochaine génération, Resident Evil Village reste encore bien mystérieux. Il a été officialisé lors du premier évènement dédié aux jeux de la PS5, et a refait parler de lui la semaine dernière avec une nouvelle bande-annonce, mais le survival-horror de Capcom sera également présent au TGS 2020 Online.

Ce dimanche 27 septembre, Capcom sera donc au Tokyo Game Show 2020 Online et le studio japonais présentera pendant deux heures ses futurs jeux, dont Resident Evil Village. Les producteurs Peter Fabiano et Tsuyoshi Kanda montreront dans un premier temps, pendant 30 minutes, des informations sur le projet et son développement, avec peut-être du gameplay inédit, puis ils participeront à une table ronde en compagnie du comédien et chanteur Eiko Kano. Tout cela sera à suivre ce dimanche, à partir de 14h00, en japonais sur le site de Capcom.

Resident Evil Village est attendu en 2021 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, le studio japonais pourrait profiter de l'évènement pour dévoiler la période ou la date de sortie de son jeu d'horreur. Vous pouvez retrouver Resident Evil 2 à 22 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : RUMEUR sur Resident Evil Village : un développement compliqué sur PS5 ?