RUMEUR sur Resident Evil Village : un développement compliqué sur PS5 ?

Resident Evil 8 avait fuité de toutes parts avant d'être officialisé en juin dernier. Il s'appellera Resident Evil Village, sortira l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et sera la suite directe de Resident Evil 7: Biohazard, en mettant une nouvelle fois en scène Ethan Winters, Mia et Chris Redfield. Mais apparemment, le développement n'est pas simple sur l'une des plateformes.

Pour ne pas changer, c'est AestheticGamer, insider très bien informé sur le jeu, qui affirme en effet que Capcom rencontrerait quelques difficultés sur la version PS5 de Resident Evil Village, le développement sur PC et Xbox Series X se passant très bien. Pour rappel, le studio japonais aurait déjà arrêté le développement sur PS4 et Xbox One à cause de soucis techniques (clipping, ralentissements, longs temps de chargement), mais face aux soucis rencontrés sur PS5, Capcom pourrait envisager de supprimer quelques effets du jeu et revoir certaines scènes, afin d'assurer une expérience optimale sur next-gen, et pourquoi pas également sortir ce RE8 sur current-gen. Parmi ces effets, il serait notamment question de déformation de la réalité et d'hallucinations.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, car si AestheticGamer (aussi connu sous le pseudonyme de Dusk Golem) a montré qu'il avait des informations fiables sur Resident Evil Village et d'autres jeux de Capcom, il a commis il y a plusieurs semaines une boulette, affirmant que la PS5 avait du mal à afficher des jeux en 4K et à 60 fps, parlant ainsi de « fausse 4K », upscalée. Une information notamment démentie par les développeurs de Quantum Error, qui affirment que leur jeu tourne déjà à 75 fps en 4K native sans optimisation, et AestheticGamer aurait avoué avoir un peu déformé la réalité pour équilibrer le débat entre la PS5 et la Xbox Series X, d'après un internaute, ce qui lui a coûté ses droits de modérations sur ResetEra, forum sur lequel il était actif. Quoi qu'il en soit, Capcom compte toujours sortir Resident Evil Village en 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X, une bande-annonce a été dévoilée cette semaine, et vous pouvez retrouver Resident Evil 7: Biohazard à 18,01 € sur Amazon.fr.