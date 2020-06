Resident Evil Village : les PS4 et Xbox One pas assez puissantes pour le jeu de Capcom ?

La semaine dernière, Capcom a enfin officialisé Resident Evil Village, nouvel opus de sa saga horrifique mettant une nouvelle fois en scène Ethan Winters, personnage principal de Resident Evil 7: Biohazard. Le titre a été présenté à l'occasion de la soirée dédiée aux jeux PS5, il sortira donc sur la prochaine console de Sony, mais également sur PC et Xbox Series X. Mais pas sur les PS4 et Xbox One.

Pourquoi donc ? Eh bien, d'après les détails donnés par AestheticGamer, insider très bien informé sur le jeu, Resident Evil Village serait trop gourmand pour la génération de consoles actuelle. Capcom met à jour son moteur graphique, et sur les PS4 et Xbox One, RE8 avait beaucoup de clipping, des textures qui mettaient longtemps à s'afficher et des temps de chargement très longs. Le titre nous fera voyager dans un village enneigé, l'exploration sera une grosse partie du gameplay, et ces chargements entre les zones n'auraient pas été idéals. Capcom aurait même eu du mal à créer certaines scènes sur les consoles actuelles. Le studio japonais a donc décidé d'abandonner les versions PS4 et Xbox One au profit des PS5 et Xbox Series X, qui permettront de jouer sans chargements entre les zones, tout en améliorant le moteur graphique en se calant sur la puissance des consoles next-gen, sans avoir à réduire les graphismes à cause des PS4 et Xbox One. Ce qui promet une belle claque technique, mais va sans doute décevoir les joueurs ne comptant pas acheter de si tôt les prochaines consoles de salon de Sony et Microsoft.

Resident Evil Village est attendu dans le courant de l'année 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X.