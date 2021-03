Resident Evil Village : la taille du jeu dévoilée sur PS5 et Xbox Series X et S

Resident Evil Village est évidemment très attendu par les fans de la franchise, le lancement se fera au début du mois de mai sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC, et il faudra peut-être faire de la place sur le disque dur de votre console de salon pour profiter du survival-horror de Capcom.

Le Microsoft Store avait en effet pendant un temps affiché sur la page du jeu que Resident Evil Village pèserait 50,02 Go sur les Xbox, avec environ 15 Go rien que pour le jeu multijoueur Re:Verse. Sur la machine de Sony, eh bien, c'est PlayStation Game Size qui dévoile que le titre de Capcom pèsera 27,325 Go sur PS5, sans patch day one, et logiquement sans le mode multijoueur, vu la différence avec les consoles de Microsoft. Il y a quand même plus de 7 Go de différence entre les PS5 et les Xbox One et Series X | S, et dans tous les cas, le package avec Resident Evil Village et Re:Verse pèsera plus de 50 Go, ce qui est finalement dans la moyenne des gros titres modernes.

La date de sortie de Resident Evil Village est fixée au 7 mai 2021, et le pré-téléchargement devrait être lancé dès le 5 mai, au moins sur PS5. Si vous préférez la version physique, elle est à 64,99 € sur Amazon.

