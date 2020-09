Resident Evil Village : le jeu pourrait sortir sur PS4 et Xbox One, de petites phases de gameplay partagées

Sans surprise, Capcom s'est penché brièvement sur son futur bébé, Resident Evil Village, lors de son direct dédié au Tokyo Game Show 2020. La firme en a donc profité pour dévoiler quelques petites phases de gameplay. Selon les dires des développeurs, ce huitième épisode sera un peu plus « libre » que Resident Evil 7: Biohazard ; au passage, nous avons pu voir le nouveau look d'Ethan Winters.

Mis à part quelques séquences et un aperçu d'un magnifique manoir, nous avons appris une nouvelle quelque peu... perturbante : Resident Evil Village pourrait être cross-gen. Comme nous le savons, cette production est actuellement développée pour la PS5, les Xbox Series X et S, et les PC. Oui, mais l'équipe veut contenter tout le monde et est actuellement en train d'effectuer des tests pour faire tourner la bête sur PS4 et Xbox One.

Le producteur Tsuoshi Kanda a stipulé :

Nous voulons proposer l’ultime expérience « Survival-Horror » sur la génération actuelle, donc cela pourrait se faire.

En d'autres termes, Capcom est en train de retirer certaines choses, de changer des textures, de modifier quelques éléments, pour faire tourner le titre sur nos machines du moment. Pour finir, la firme précise que diverses informations seront livrées prochainement. Rappelons que Resident Evil Village verra le jour courant 2021.

