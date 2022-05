Capcom : Resident Evil Village dépasse les 6 millions de copies vendues, 1,5 million pour Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Source: Capcom via Eurogamer

Resident Evil Village célébrait la semaine dernière son premier anniversaire, et il est bien parti pour devenir sur le long terme l'opus le plus vendu de la franchise, même s'il a encore du chemin à faire pour détrôner Resident Evil 7: Biohazard et ses 10,6 millions de copies écoulées.

Aux dernières nouvelles, le survival-horror comptait ainsi 5,7 millions d'exemplaires vendus, mais Capcom a refait le point cette semaine à l'occasion de son dernier bilan financier, annonçant que Resident Evil Village s'est vendu à 6,1 millions de copies sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre continue de séduire les joueurs, tandis que certains attendent peut-être l'arrivée de DLC ou du mode multijoueur Resident Evil Re:Verse pour craquer.

De son côté, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin s'est écoulé à 1,5 million d'exemplaires sur PC et Switch, un chiffre qui grimpe bien plus doucement. Capcom se porte bien, tous les chiffres sont à la hausse, notamment ceux concernant les ventes de contenus numériques. Vous pouvez retrouver les jeux du studio japonais sur Gamesplanet avec des promotions.