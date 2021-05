NETFLIX : La Casa de Papel, enfin un teaser et des dates de sortie pour la saison 5 en 2 volumes !

À la base produit pour l'Espagne, La Casa de Papel est devenu un véritable phénomène grâce à la diffusion de ses deux premières saisons sur Netflix, qui a produit les suivantes. Les fans attendent désormais impatiemment la saison 5, qui sera tout simplement la dernière de la série.



Le tournage s'est terminé il y a quelques jours et il ne manquait plus que la date du retour du feuilleton pour se réjouir. Elle vient d'être confirmée par un teaser nous faisant retrouver la bande de braqueurs et nous promettant que « cette fois, c'est vraiment la guerre ». Surprise, la cinquième partie de la série se découpera en 2 volumes, dont les dates de sortie sont calées au 3 septembre et au 3 décembre 2021. Oui, il faudra quasiment attendre la fin d'année pour découvrir la conclusion de l'histoire du Professeur.

