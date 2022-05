Netflix : les sorties de juin 2022 annoncées, Spider-Man, La casa de papel en Corée et une série comique avec Rowan Atkinson au programme !

Mai laissera bientôt sa place à juin, alors Netflix fait le point sur les nouveautés qui rejoindront son catalogue dans les prochaines semaines. Et autant dire qu'il y aura de quoi se faire plaisir avec la saison 3 d'Umbrella Academy et la dernière de Peaky Blinders du côté des programmes en cours. La casa de papel va faire son retour avec un remake coréen intitulé Money Heist: Korea (ça ne perd pas de temps...), tandis que l'humour sera au rendez-vous avec la série Seul face à l'abeille totalement déjantée. Du côté des films, le classique de l'animation Akira et le deuxième Tomb Raider avec Angelina Jolie côtoieront Spider-Man: Into the Spider-Verse (pour patienter avant la suite) et l'intriguant Spiderhead dans lequel joue Chris Hemsworth. Les amateurs d'anime pourront également compter sur Spriggan et Bastard!!.

La liste non exhaustive fournie par Netflix des sorties françaises en juin 2022 est à retrouver ci-dessous.

1er juin Akira (1988)

The Florida Project (2017) - Par Sean Baker

La Tour Montparnasse infernale (2001) - Avec Eric et Ramzy

Le monde secret des Emojis (2017)

La Dernière Maison sur la gauche (2009) - Avec Aaron Paul

Robin des Bois (2010) - Par Ridley Scott

Lara Croft Tomb Raider : Le Berceau de la vie (2003) - Avec Angelina Jolie 2 juin Borgen, le pouvoir et la gloire

3 juin Floor is Lava - Saison 2

Mr. Good : Flic ou baron ? 4 juin Une mère parfaite - Avec Julie Gayet et Tomer Sisley 6 juin Demain (2015) - Par Cyril Dion et Mélanie Laurent

My Liberation Notes - Kdrama 8 juin Le Haut du panier - Avec Adam Sandler 9 juin Nouvelle école - Avec Shay, Niska et Sch (à partir de cette date) 10 juin Peaky Blinders - Saison 6

First Kill

14 juin Jennifer Lopez: Halftime 15 juin Patients (2016) - Par Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Loving (2016) - Avec Joel Edgerton et Ruth Negga 16 juin Love & Anarchy - Saison 2

Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special

17 juin Spiderhead - Avec Chris Hemsworth et Miles Teller 18 juin Spriggan

19 juin Le Daim (2019) - Par Quentin Dupieux avec Jean Dujardin et Adèle Haenel 22 juin Umbrella Academy - Saison 3

Dans la peau de nos animaux 24 juin Money Heist Korea

Seul face à l'abeille - Avec Rowan Atkinson (Mr Bean) 30 juin Bastard!! - Heavy metal, dark fantasy -

Spider-Man: New Generation (2018)

