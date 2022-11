Netflix : les sorties de décembre 2022 annoncées, un programme copieux pour finir l'année en beauté

Pour le dernier mois de l'année 2022, Netflix a décidé de gâter ses abonnés, car le programme de décembre sera riche en nouveautés exclusives au SVoD. Si vous aimez l'animation, il y aura largement de quoi vous rassasier avec la fin de Stone Ocean, un film inédit The Seven Deadly Sins dont la 3D divisera ou encore Lookism qui avait été reporté. Des adaptations d'univers vidéoludiques en feront d'ailleurs partie avec la nouvelle série Sonic Prime, Dragon Age: Absolution et The Witcher : L'héritage du sang, cette dernière étant en live-action. La tant attendue saison 2 d'Alice in Borderland et l'adaptation de Pinocchio par Guillermo del Toro vaudront également le détour. Vous pourrez aussi découvrir Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés juste avant les fêtes.

La liste non exhaustive des sorties françaises en décembre 2022 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous, sachant que des séries et films de Noël sont en plus prévus.

1er décembre JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean - Derniers épisodes

Le Masque - Un docu sur Gilbert Chikli

Troll

Parasite - La Maxime (2014) - L'intégrale

Berserk (1997) - L'intégrale

Stuart Little 1, 2 & 3

Straight Outta Compton (2015) - Avec O'Shea Jackson Jr., Corey Hawkins et Jason Mitchell

Archer - Saison 13

Le Parrain (1972) - Par Francis Ford Coppola, avec Marlon Brando et Al Pacino

2 décembre Robert Downey Sr., le père

Toujours là pour toi - Saison 2, partie 1

L'Amant de Lady Chatterley - Avec Emma Corrin et Jack O'Connell

My Unorthodox Life - Saison 2

8 décembre Lookism - Basé sur le webtoon éponyme 9 décembre Pinocchio par Guillermo del Toro

Dragon Age: Absolution

13 décembre Last Chance U: Basketball - Saison 2

Gudetama : Une aventure œuforique

15 décembre Sonic Prime

Violet Evergarden : Pour mémoire 16 décembre The Recruit - Avec Noah Centineo

Bardo, fausse chronique de quelques vérités - Par Alejandro González Iñárritu

Paradise Police - Partie 4

20 décembre The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh - Partie 1

21 décembre Emily in Paris - Saison 3 22 décembre Alice in Borderland - Saison 2 23 décembre Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés - Par Rian Johnson, avec Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson et Dave Bautista 25 décembre Matilda - La comédie musicale adaptée du roman de Roald Dahl

The Witcher : L'héritage du sang - Avec Michelle Yeoh 26 décembre En traître - avec Charlie Cox 28 décembre Happy Nous Year - Avec Kev Adams et Camille Lellouche 30 décembre White Noise - Par Noah Baumbach (Marriage Story), avec Adam Driver et Greta Gerwig

La Reine du Sud - Saison 3

Avec tout ça, vous devriez trouver votre bonheur, car les nouveautés sont plus nombreuses que jamais, de quoi rester au chaud sous la couette ! Des cartes cadeau Netflix sont vendues sur Amazon, si jamais vous ne savez pas quoi offrir à l'un de vos proches pour Noël.