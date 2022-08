Netflix : les sorties de septembre 2022 annoncées, de la vie de Marilyn Monroe aux rues de Night City, le choix sera varié

Le mois d'août sur Netflix aura notamment été marqué par la sortie de l'adaptation live-action de The Sandman, de Tekken: Bloodline et de la suite de The Cuphead Show!. Rassurez-vous, la qualité ne baissera à priori pas en septembre avec tout un tas de programmes inédits fort intéressants, à commencer par le biopic Blonde sur Marilyn Monroe. Les fans d'animation pourront découvrir le nouveau film de Studio Colorido, Les Murs vagabonds, la suite de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, un épisode spécial de Pokémon, Entergalactic et évidemment l'attendue série Cyberpunk: Edgerunners. Les suites de Cobra Kai et Destin : La Saga Winx devraient également plaire à leurs fanbases respectives.

La liste non exhaustive des sorties françaises en septembre 2022 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er septembre Détox - Avec Tiphaine Daviot et Manon Azem

JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean - Épisodes 13 à 24

Flash - Saison 7

Dragons 2 (2014)

Connasse, princesse des cœurs (2015) - Avec Camille Cottin

Mamma Mia! - Avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan et Colin Firth

Kingdom - Saison 3

Barbie : Un merveilleux Noël

Barbie et le Secret des sirènes

How High

Clueless (1995) - Avec Alicia Silverstone et Paul Rudd

2 septembre Devil in Ohio

Dans la famille Sexy… 7 septembre Chef's Table: Pizza 8 septembre Oggy et les Cafards Nouvelle Génération

The Anthrax Attacks 9 septembre Sous emprise - Avec Sofiane Zermani et Camille Rowe

Cobra Kai - Saison 5

14 septembre Hartley, cœurs à vif (2022)

16 septembre Destin : La Saga Winx - Saison 2

Les Murs vagabonds

Si tu me venges… - Avec Maya Hawke et Camila Mendes

Love Is Blind: After the Altar - Saison 2

22 septembre Snabba Cash - Saison 2

Le Sauvetage de l'impossible 23 septembre Athena - De Romain Gavras

Pokémon : Les chroniques d'Arceus

24 septembre Fullmetal Alchemist : La dernière alchimie

Dynastie - Saison 5 28 septembre Séduction haute tension : Brésil

Blonde - Avec Ana de Armas

Inside the World's Toughest Prisons

30 septembre Entergalactic - Le programme d'animation avec Kid Cudi et Kenya Barris Non daté Cyberpunk: Edgerunners

