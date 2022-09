Netflix : les sorties d'octobre 2022 annoncées, avec forcément du contenu pour Halloween

L'automne commence à bien s'installer avec sa grisaille et ses périodes nocturnes allongées, une période propice pour rester sous la couette à regarder des films et séries. Netflix a dévoilé en ce début de semaine ce qui nous attend en octobre, avec évidemment quelques productions qui sentent bon Halloween, à l'instar de The Midnight Club, de Wendell et Wild ou de deux Paranormal Activity, mais d'autres œuvres risquent de vous glacer le sang sans être dans cette thématique, à l'instar de Meurtres sans ordonnance et The Watcher. Les amateurs d'anime pourront découvrir la série de SF exception sur laquelle a œuvré Yoshitaka Amano (Final Fantasy) avec ses questionnements philosophiques, ou bien se marrer devant Romantic Killer. Enfin, L'École du Bien et du Mal va enfin voir le jour, de quoi ravir les fans.

La liste non exhaustive des sorties françaises en octobre 2022 fournie par Netflix est à retrouver ci-dessous.

1er octobre Baby Boss (2017)

Downsizing (2017) - Avec Matt Damon

Scary Movie 2 (2001)

Minority Report (2002) - Avec Tom Cruise, Kathryn Morris et Colin Farrell

Paranormal Activity 2 (2010)

Paranormal Activity 5: Ghost Dimension (2015)

Tous en scène (2016) 5 octobre L'Empire du bling - Saison 3

Le Téléphone de M. Harrigan - Basé sur la nouvelle de Stephen King et co-produit par Ryan Murphy

Pupille (2018) - Avec Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche 7 octobre The Midnight Club - Par Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Sermons de minuit...)

Derry Girls - Saison 3, avec Nicolas Coughlan

The Redeem Team : Rebondir ensemble

Jeffrey Dahmer : Autoportrait d'un tueur

Kev Adams : Le vrai moi

9 octobre Papicha (2019) - Par Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri et Shirine Boutella 10 octobre Détective Conan - Saison 3 13 octobre The Playlist - Sur la création de Spotify

exception

Spider-Man: Far From Home (2019) - Avec Tom Holland

The Watcher - Par Ryan Murphy, avec avec Naomi Watts et Bobby Cannavale

15 octobre Les papillons noirs - Avec Nicolas Duvauchelle 18 octobre LiSA Another Great Day 19 octobre L'École du Bien et du Mal - Par Paul Feig, avec Michelle Yeoh, Kerry Washington et Charlize Theron

Notre-Dame, la part du feu - Avec Caroline Proust et Roschdy Zem

Love is Blind - Saison 3 (à partir de cette date)

20 octobre Un gars, une fille - Saisons 1 à 5 21 octobre Barbares - Saison 2 25 octobre Le Cabinet de curiosités - Par Guillermo del Toro 26 octobre L'Évadé : L'étrange affaire Carlos Ghosn

Meurtres sans ordonnance - Avec Jessica Chastain et Eddie Redmayne 27 octobre Romantic Killer

28 octobre À l'Ouest, rien de nouveau - Basé sur le livre All quiet on the western front

Wendell et Wild - Par Henry Selick (Coraline, L'Étrange Noël de Monsieur Jack) et Jordan Peele (Get Out, Nope, Us)

Big Mouth - Saison 6

I Am a Stalker

