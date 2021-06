NETFLIX : Les Maîtres de l'univers : Révélation, date et premier trailer pour la nouvelle série animée avec Musclor

La franchise n'a pas forcément bien traversé les âges, mais Les Maîtres de l'univers était une série animée culte des années 80, et les jouets Mattel qui l'ont accompagné l'étaient tout autant. Netflix a décidé de faire revenir Musclor, Skeletor et toute la bande avec une suite, baptisée Les Maîtres de l'univers : Révélation.

Elle est dirigée par Kevin Smith (Clerks, Dogma) et réalisée par Powerhouse Animation Studios (Castlevania, Blood of Zeus), et aura un casting vocal incroyable. Chris Wood, Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Lena Headey, Alicia Silverstone et bien d'autres donneront leur voix aux personnages principaux. La Netflix Geeked Week nous a permis d'apprécier le tout premier trailer, avec beaucoup de couleurs, des épées, des squelettes, des musiques façon synthé des années 80 et des chevaux steampunk.

Et surtout, la date de sortie de la première partie de Les Maîtres de l'univers : Révélation a été calée au 23 juillet 2021 au passage. De quoi faire revenir vos souvenirs d'enfance, ou vous donner envie de découvrir cette licence culte ?