Shaman King : un reboot de l'anime annoncé pour 2021

Peu connu du grand public, Shaman King n'en reste pas moins l'un des grands shōnen des années 90/2000. L'histoire de Yoh, jeune shaman pouvant fusionner avec les esprits, que ce soit avec un manga qui terminait à la base en eau de boudin ou un anime avec de nombreux adeptes. La franchise ne s'est jamais vraiment éteinte, grâce aux spin-off Shaman King Zero et Shaman King Flowers, et alors que Hiroyuki Takei a pu réaliser quelques chapitres arrangeant un peu la fin du manga qu'il n'avait pu terminer correctement à l'époque. Une réédition avec cette conclusion améliorée baptisée Shaman King Star est d'ailleurs en cours par chez nous.

Mais la nouvelle de la semaine, c'est que l'anime va avoir droit à un reboot en 2021 ! Un premier teaser qui va ravir les fans nous apprend en effet que la série animée diffusée entre 2001 et 2002, qui contait une histoire un peu différente des mangas, car non terminés au moment de la production, va repartir de zéro pour une nouvelle adaptation cette fois plus proche de l'œuvre papier.

La diffusion est prévue pour avril, mais nous n'avons pas d'informations supplémentaires pour le moment, pas même sur le studio qui se chargera de l'animation. Qui sait, peut-être que cette fois, Hiroyuki Takei arrivera à nous proposer sa vraie fin ?