Netflix : les sorties d'août 2021 dévoilées, un programme riche en animation !

Il reste encore plus d'une semaine avant que le mois d'août ne s'installe, mais Netflix était visiblement bien pressé de dévoiler la liste des nouveautés que nous pourrons visionner d'ici peu. Bon, les nouveautés ne seront pas bien folles à moins que vous ne soyez adeptes d'animation. Si c'est le cas, réjouissez-vous, car entre les exclusivités au SVOD que sont The Witcher : Le cauchemar du Loup et Monster Hunter: Legends of the Guild, ainsi que les anime Shaman King et Edens Zero diffusés en France via le service, vous devriez avoir de quoi faire. Notons tout de même les ajouts du dernier long-métrage Tomb Raider et l'intégrale de Mr. Robot.

Voici le programme annoncé et non exhaustif, d'autres films et séries non précisés pouvant aussi y figurer :

1er août Yves Saint Laurent - De Jalil Lespert 3 août Shiny_Flakes : Le petit baron du darknet 4 août Control Z - Saison 2 6 août Vivo

Hit & Run 9 août Shaman King 10 août Untold : L'envers du sport - 1 épisode par semaine 11 août The Kissing Booth 3 12 août Riverdale - Saison 5 partie 2

Monster Hunter: Legends of the Guild 13 août Disparu à jamais - Adapté d'un roman d'Harlan Coben

Valéria - Saison 2

Beckett - Avec John David Washington 15 août Downton Abbey - L'intégrale

Ocean's 8 17 août L'incroyable famille Kardashian - Saison 5 20 août La directrice - Avec Sandra Oh

Sweet Girl - Avec Jason Momoa

The Loud House Movie 23 août The Witcher : Le cauchemar du Loup

Mr. Robot - L'intégrale

Tomb Raider - Avec Alicia Vikander 24 août Oggy Oggy 25 août Clickbait 26 août Edens Zero

29 août Nevertheless 31 août Good Girls - Saison 4

Sparking Joy

