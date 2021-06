NETFLIX : Pokémon, la série : Les Voyages arrive très bientôt sur le service de VOD en France

Source: The Pokémon Company

Source: The Pokémon Company

Netflix permet déjà de regarder quelques films et saisons de la série Pokémon, dont l'arc Soleil et Lune. La 23e saison qui lui fait suite, Pokémon, la série : Les Voyages, était proposée en exclusivité par la plateforme aux États-Unis, mais la priorité avait comme souvent été laissée à Gulli et Canal J en France.

Si vous attendiez que les aventures, diffusées entre fin 2019 et 2020 au Japon, débarquent sur Netflix par chez nous pour les regarder, bonne nouvelle ! C'est à partir du 1er juillet que Pokémon, la série : Les Voyages sera disponible dans son intégralité sur le SVOD français, pour 48 épisodes mettant en scène Sacha et son nouvel ami Goh dans un périple à travers différentes régions.

Pour mémoire, la saison 24, Pokémon, la série : Les voyages d'un Maître, est en cours depuis décembre dans l'Archipel, et devrait débarquer en Occident dans les mois qui viennent, certainement encore en avant-première sur Gulli et Canal J dans notre pays. À part ça, Pokémon Épée est disponible sur Nintendo Switch pour 44,99 € sur Amazon.fr.