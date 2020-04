Pokémon, la série : Les Voyages, la 23e saison de l'anime arrive en France (et sur Netflix aux US)

Pokémon, la série a beau être un long feuilleton d'actuellement 23 saisons, il est divisé en arc avec leur propre identité. Pokémon Soleil et Lune a ainsi duré trois ans, offrant d'ailleurs un récit aux faux airs de reboot à Alola, pour une centaine d'épisodes actuellement disponible sur Netflix.

La 23e saison était en cours de diffusion au Japon depuis la rentrée, mais vient malheureusement d'être arrêtée jusqu'à nouvel ordre à cause de la pandémie de COVID-19. Qu'importe, The Pokémon Company a quand même des plans pour l'Occident, et ils viennent d'être officiellement présentés par une bande-annonce introduisant le générique anglophone.

Nous connaissons désormais le nom de l'arc par chez nous : Pokémon, Les Voyages, pour bien rappeler que l'aventure nous emmènera à travers plusieurs régions différentes. Avec son nouvel ami Goh, qui veut attraper un Pokémon de chaque espèce, Mew compris, Sacha partira en quête de monstres à capturer pour le compte du Professeur Cerise. En France, c'est encore une fois sur Gulli et Canal J que nous découvrirons la version française en avant-première, à une date encore inconnue.

Aux États-Unis, le programme de celui qui se fait appeler là-bas Pokémon Journeys est plus clair et encore plus alléchant : c'est directement sur Netflix que les 12 premiers épisodes seront disponibles à compter du 12 juin ! De nouvelles parties seront ajoutées chaque trimestre jusqu'à la fin de la saison en cours. Le partenariat entre The Pokémon Company et le géant du streaming étant au beau fixe, nous pouvons imaginer que Pokémon, Les Voyages sera ajouté sur notre Netflix français dans les mois qui suivent la diffusion télé.

