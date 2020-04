Pokémon : Ailes du crépuscule, émerveillement aquatique avec Donna dans l'épisode 4

La semaine dernière, nous avons appris que le 4e épisode de Pokémon : Ailes du crépuscule serait diffusé ce vendredi 17 avril à 7h00 dans l'Archipel, mais ce que nous ne savions pas alors, c'est que la version internationale ne sera mise en ligne que mardi prochain, le 21 avril. Bon, outre quelques détails liés à la compréhension des dialogues, cela n'empêche pas d'apprécier ces quelques minutes réalisées par Studio Colorido.

Cette fois, nous suivons Donna (Rurina en japonais), qui vient de perdre un combat et reçoit la visite de Liv et Shehroz. La scène suivante a de quoi ravir les fans des personnages de Pokémon Épée et Bouclier, puisque nous la retrouvons dans un café discutant avec Sonya, alors que Rosemary et son Morpeko passent visiblement un bon moment dans le fond ! La Championne de type Eau se prête ensuite à sa deuxième activité qu'est le mannequinat, sur un navire, et retrouve le Barpau de son enfance qui a depuis évolué en un sublime Milobellus, pour une scène pleine de joie et de beauté à l'écran.

La prochaine fois, le focus devrait être mis sur Liv voire sur les deux jeunes enfants du 1er épisode, le dessin de Jon ayant bien été mis en évidence sur le bureau de cette dernière. Pour terminer, si vous avez raté les précédentes vidéos, nous ne pouvons que vous conseiller d'y jeter un œil :