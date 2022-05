Pokémon, la série : Les Voyages Ultimes, la sortie de la 25e saison confirmée en France par une bande-annonce

Avec près d'un quart de siècle sur nos écrans, nul ne doutait que la diffusion de Pokémon, la série allait se poursuivre par chez nous. Alors que la saison 24, Pokémon, la série : Les voyages d'un Maître, approche doucement, mais sûrement de la fin en France sur Canal J et Gulli, les Japonais peuvent eux apprécier la saison 25 depuis décembre dernier.



Bonne nouvelle, elle vient à son tour d'être confirmée pour la France, malheureusement sans date de sortie précise ni diffuseur par chez nous. Elle s'appellera Pokémon, la série : Les Voyages Ultimes, et paraîtra « dans certains pays dès le printemps et progressivement dans d’autres pays jusqu’à la fin de l’année 2022 et au-delà ». Elle devrait marquer la fin de l'aventure de Sacha, Goh et Chloé avant un passage à un arc autour des futurs Pokémon Écarlate et Violet. Une bande-annonce et une affiche localisées nous mettent déjà dans le bain.

Les enjeux pour Sacha, Goh et Chloé sont plus élevés que jamais tandis qu’ils progressent vers leurs buts. Alors que le tournoi du Couronnement Mondial commence, Sacha, Pikachu et leurs amis Pokémon s’entraînent activement. Pendant ce temps, Goh entreprend plusieurs missions spéciales difficiles pour rejoindre le Projet Mew. Chloé et Évoli découvrent les différentes Évolutions possibles pour Évoli, mais sauront-elles prendre une décision quant à son avenir ? Attendez-vous à de l’action en continu, des visages familiers de précédents voyages et de nouvelles découvertes Pokémon.

Pour mémoire, la mini-série Pokémon : Les neiges de Hisui doit elle être diffusée gratuitement en ligne à compter du 18 mai. Elle sera inspirée de Légendes Pokémon : Arceus, l'exclusivité Switch disponible à partir de 44,49 € sur Amazon.fr.

