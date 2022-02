Pokémon Écarlate et Violet : un premier trailer pour les jeux de la 9G, dévoilant la nouvelle région en monde ouvert, les starters et l'année de sortie

Vous le savez, c'est ce dimanche 27 février qu'a lieu le Pokémon Day 2022, célébrant les 26 ans de la licence. Après avoir fait le point sur les différents jeux déjà disponibles, The Pokémon Company a terminé son Pokémon Presents par une bien étrange vidéo nous montrant un vigile dans les locaux de Game Freak la nuit, débarquant dans un bureau bien rempli. La première chose qui nous est venue à l'esprit fut bien évidemment la suite de Détective Pikachu, mais non, c'est bel et bien les deux prochains jeux principaux qui ont été dévoilés, intitulés Pokémon Écarlate et Pokémon Violet !

Oui, Game Freak va poursuivre son exploration du jeu en monde ouvert sans bordure ni transition avec ces deux épisodes, en témoigne le premier aperçu de cette nouvelle région. Éoliennes, grandes villes, villa en bord de mer, désert, il y a déjà pas mal de détails à scruter, le tout avec des Pokémon vaquant à leurs occupations dans la nature, que ce soit dans la campagne, les rues, le ciel ou sur l'eau.

« Les Dresseurs et Dresseuses pourront de nouveau se lancer dans une aventure épique pleine de découvertes et d’exploration », nous a confié Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company. « Pokémon Écarlate et Pokémon Violet proposeront une aventure ne ressemblant à aucune autre, et j’ai hâte de partager cette expérience incroyable avec vous ! »

Ce territoire est-il inspiré d'un pays bordant la mer Méditerranée ? L'aperçu de sa carte dans la demeure du protagoniste fait penser au Portugal et/ou à l'Espagne ! Et les starters ont été montrés, se nommant Poussacha, Chochodile et Coiffeton. Notez également que les protagonistes porteront des tenues différentes selon la version choisie.

Poussacha - Pokémon Chat Plante de type Plante Taille : 0,4 m

Poids : 4,1 kg

Talent : Engrais De nature capricieuse, le Pokémon Chat Plante aime attirer l'attention. Chochodile - Pokémon Croco Feu de type Feu Taille : 0,4 m

Poids : 9,8 kg

Talent : Brasier Le Pokémon Croco Feu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Coiffeton - Pokémon Caneton de type Eau Taille : 0,5 m

Poids : 6,1 kg

Talent : Torrent Le Pokémon Caneton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux.

De plus, Pokémon HOME sera compatible après leur sortie et il sera possible d'importer nos créatures, du moins celles autorisées. Des visuels provenant de la vidéo sont disponibles en page suivante et un site officiel a déjà ouvert ses portes.

Pour en savoir plus, il faudra patienter, mais sachez que Pokémon Écarlate et Violet sortiront en fin d'année 2022 sur Switch. En attendant, Légendes Pokémon : Arceus est vendu 49,99 € sur Amazon.