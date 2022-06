Pokémon Écarlate et Violet : date de sortie, coop à 4 joueurs, duo de légendaires, créatures inédites, rivale et Professeurs dans un trailer inédit !

Lors du Pokémon Presents diffusé lors du Pokémon Day 2022, le 27 février dernier, The Pokémon Company a officialisé les deux prochains jeux Switch qui marqueront le coup d'envoi de la 9e génération de créatures : Pokémon Écarlate et Violet. Nous avions alors découvert les illustrations des nouveaux starters ainsi qu'un aperçu in-game de la nouvelle région basée à priori sur la péninsule ibérique et qui sera un monde ouvert. Depuis, c'est le calme plat, pour ne pas changer, mais avec l'été approchant, la communication va enfin réellement débuter.

Nous avons en effet rendez-vous ce mercredi 1er juin à 15h00 pile pour découvrir une nouvelle bande-annonce de Pokémon Écarlate et Violet et des informations inédites à leur sujet. Pas plus de teasing pour le moment, mais cette simple annonce a de quoi exciter les fans. Nous vous donnons donc rendez-vous sur cet article demain pour découvrir cette vidéo dont nous rajouterons le flux à l'heure de diffusion, avant de partager avec vous les détails espérons-le croustillants qui l'accompagneront. À n'en pas douter, quelques créatures de la 9G devraient passer une tête et le nom de la région être divulgué.

Mise à jour : La bande-annonce est disponible, riche en détails comme espéré. Pour commencer, en plus d'être les premiers jeux de la licence en monde ouvert que nous pourrons explorer indépendamment de l'aventure principale, il sera possible d'y jour en coopération jusqu'à 4 joueurs ! Oui, vous pourrez explorer cette nouvelle région dont le nom reste étrangement caché avec vos amis, en plus de combattre et réaliser des échanges plus facilement que jamais. La rivale a également été dévoilée, se nommant Menzi, tandis que ce n'est pas un, mais deux Professeurs Pokémon inédits qui feront leur début, Olim dans Écarlate et Turum dans Violet, chacun effectuant des recherches sur « les aspects énigmatiques de l'histoire de la région ». Nous avons également droit à la révélation d'une poignée de créatures inédites aux côtés des starters Poussacha, Chochodile et Coiffeton dont nous découvrons l'apparence en 3D et quelques détails supplémentaires. Ces nouveaux Pokémon se nomment Pohm, Gourmelet et Olivini, et feront partie de l'équipe de Menzi.

La tradition de la révélation des légendaires via une cinématique CGI est elle bien conservée et nous a filé quelques frissons. Ainsi Koraidon trônera sur la jaquette de Pokémon Écarlate, tandis que Miraidon posera sur celle de Violet. Vous noterez par ailleurs l'étrange teasing en toute fin de vidéo, des idées ? Ce qui est bien visible, c'est qu'entre les légendaires et les Professeurs, une opposition entre le passé et l'avenir se dessine. Tous les détails concernant les Pokémon et personnages, ainsi que les visuels, sont à retrouver en pages suivantes.

Enfin, la date de sortie des deux jeux est fixée au 18 novembre sur Switch. Un Pack Duo avec un steelbook sera commercialisé à cette même date si vous souhaitez obtenir les deux jeux. Vous pouvez déjà précommander les versions numériques sur l'eShop au prix de 59,99 € l'unité ici et là.

