Pokémon Écarlate et Violet : date de sortie pour Le Masque Turquoise, créatures inédites, Ligue Myrtille et bien plus de détails sur les DLC !

Lors du Pokémon Day 2023, nous avons appris que Pokémon Écarlate et Violet auront droit à un DLC baptisé Le trésor enfoui de la Zone Zéro, scindé en deux parties, avec tout d'abord le Volume 1 : Le Masque Turquoise prévu pour cet automne puis le Volume 2 : Le Disque Indigo qui verra le jour au cours de l'hiver. Les premiers détails étaient prometteurs avec un dépaysement assuré par rapport à Paldea et au moins cinq Pokémon inédits. Depuis, le nouvel anime y a même été de son teasing concernant Terapagos, laissant planer le doute entre une forme inédite voire une pré-évolution, et le dernier Nintendo Direct en date nous a fourni davantage de détails sur les zones que nous visiterons et les personnages inédits qui croiseront notre route. Sans surprise, le Pokémon Presents de ce mardi est venu nous redonner des nouvelles de ces contenus, avec d'innombrables détails.

Pour commencer, car elle se faisait attendre, la date de sortie du Volume 1 : Le Masque Turquoise a été fixée au mercredi 13 septembre ! À Septentria, nous ferons la connaissance d'une fratrie composée d'une sœur et d'un frère, Roseille et Kassis, ce dernier possédant un Pomdramour, une troisième évolution de Verpom ! Le récit folklorique autour de la Fête des Visages nous opposera aux Adoramis que sont Félicanis, Fortusimia et Favianos, mais également à Ogerpon, que nous voyons utiliser la Téracristallisation et dont la forme dans cet état est inhabituelle. En termes d'activités secondaires, la prise de clichés avec notre Motismart sera améliorée avec l'ajout d'une perche à selfie et nous croiserons la route d'une photographe itinérante, Lithia (une descendante d'Adamantin ?). Cette dernière nous demandera de prendre des photos de Pokémon dans la Forêt Ternelle, car elle en recherche un en particulier. Serait-ce Ogerpon ? Une activité de Chasse aux Monstres permettra de son côté de remporter des Mochis, dont les différentes variétés influeront sur les statistiques de nos compagnons, avec la possibilité de les reset.

La professeure Bria de l'Académie Myrtille sera aussi présente dans cette région au centre de laquelle trône une imposante montage, car chargée de notre voyage scolaire et intéressée par la Téracristallisation. Vous noterez ses boucles d'oreilles ont la forme du Téracristal présent sur le logo des jeux japonais et apparaissant lorsqu'Orgerpon se téracristallise, et que sa veste arbore les symboles du Livre Écarlate / Violet. De plus, son nom anglais Briar est lié à l'Erica arborea ou Bruyère blanche / tree heath. Et justement, l'auteur de ce fameux ouvrage au centre de l'intrigue est nommé Bruyer / Heat, reste à découvrir le lien exact entre les deux personnages.

Dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, notre échange scolaire sera placé sous le signe de la bagarre puisque l'école possède sa Ligue Myrtille avec un Conseil 4 composé de Taro, Rubépin, Nérine et Irido. Ce dernier nous affrontera à l'aide de son Pondralugon, une évolution de Duralugon là encore inédite. Nous pourrons également explorer les quatre biomes du Terra-Dôme, avec une savane, un canyon, ainsi que des zones côtière et polaire, en plus de combattre en son centre, chacune d'entre elles renfermant une base de l'un des membres du Conseil 4, qui nous mettront au défi. La capacité de vol libre de Miraidon et Koraidon sera d'ailleurs utilisée dans l'un d'eux et il est teasé que nous pourrons l'utiliser à volonté à l'avenir... Des cours supplémentaires seront aussi disponibles et nous aurons accès au Club de la Ligue, une salle à redécorer selon nos goûts, où nous pourrons modifier la manière de lancer les Poké Balls et inviter des dresseurs de Paldea dont les Champions d'arène, permettant enfin de les réaffronter.

Deux nouveaux Pokémon Paradox ressemblant à Cobaltium (Chef-de-Fer) et Raikou (Ire-Foudre) pourront également être capturés, chacun étant exclusif à une version. Puisque Suicune (Serpente-Eau) et Viridium (Vert-de-Fer) y sont déjà passés, il est fort probable qu'Entei et Terrakium aient aussi droit au même traitement. Le mystère de Terapagos est lui enfin résolu. Il aura donc deux formes, une dite Normale qu'avait teasé l'anime et une Téracristal que nous connaissions depuis sa révélation.

Enfin, Le trésor enfoui de la Zone Zéro nous fera bien évidemment retourner à Paldea une fois les deux aventures achevées, dans son cratère. L'une des vidéos du jour se termine d'ailleurs en nous montrant des illustrations dépeignant l'expédition par laquelle tout a commencé et avec le thème de cet environnement mystérieux se laissant entendre. Sachez également que des apparitions massives évènementielles seront organisées à partir du mois prochain, à commencer par Mélofée. De nombreux détails supplémentaires concernant tout ce que nous venons de résumer sont à retrouver en pages suivantes accompagnés de visuels.

Si les nouvelles concernant le contenu payant ont été nombreuses, The Pokémon Company a aussi effectué deux autres annonces en lien direct avec les jeux, avec l'anime Pokémon : les Vents de Paldea et l'évènement Obtenez Mew & Mewtwo ! au nom plus qu'explicite.

