Pokémon Écarlate et Violet : les deux parties du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro se rappellent à nous avec du gameplay inédit

En guise d'ouverture du Nintendo Direct de ce mercredi, c'est une licence plus habituée à avoir droit à ses propres présentations qui a ouvert le bal. Eh oui, les créatures de The Pokémon Company étaient présentes avec les prochains contenus téléchargeables payants de Pokémon Écarlate et Violet. Le trésor enfoui de la Zone Zéro avait été dévoilé lors du Pokémon Day fin février et nous n'avions pas eu des nouvelles de cette double extension prévue pour la fin d'année. Aucune date de sortie à l'horizon, mais une bande-annonce riche en gameplay inédit !

Les personnages déjà aperçus du Volume 1 : Le Masque Turquoise ont donc été nommés, la jeune femme s'appelant Roseille et le garçon Kassis. Félicanis, Fortusimia, Favianos et Ogerpon, que nous rencontrons à Septentria ont également fait une apparition. C'est ensuite l'Institut Myrtille du Volume 2 : Le Disque Indigo qui s'est montré, avec son Terra-Dôme où plusieurs biomes coexisteront et nous prendrons part à des combats duo. Et évidemment, le légendaire Terapagos a lui aussi fait sa petite apparition.

Plus de détails au sujet de ce DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate et Violet seront communiqués prochainement.