Pokémon Écarlate, Violet et GO : le teasing prend fin, découvrez les deux formes de Mordudor !

Depuis hier matin, les fans de Pokémon ont pu découvrir une toute nouvelle créature apparue dans le jeu mobile Pokémon GO, tandis qu'un site teaser régulièrement mis à jour nous montrait de son côté un mystérieux coffre. Évidemment tout était lié et la révélation n'attendra pas puisqu'une fois n'est pas coutume, elle a lieu un dimanche. Nous avons tout d'abord droit à une vidéo explicative servant à lever le voile sur notre nouvel ami du jour, tandis qu'une bande-annonce de gameplay destinée plus spécifiquement à Pokémon Écarlate et Violet nous le montre en action.

Entièrement doublée en français, cette première vidéo consiste donc en un entretien entre ce bon vieux Professeur Willow et notre futur prof principal M. Jacq, expliquant que celui qu'il faut appeler Mordudor possède deux formes différentes, l'une où il est dans son coffre et l'autre lorsqu'il en sort, avec en plus une petite légende sympathique à ajouter au lore et une réflexion des deux personnages baptisant ces apparences (gros brainstorming...). Les étranges pièces qui remplissent son coffre seront d'ailleurs l'objet d'une chasse au collectible dans Pokémon Écarlate et Violet si nous en croyons les récentes previews partagées sur la Toile. Faudra-t-il en collecter 999 ? Espérons que non, les Korogus de Breath of the Wild sont suffisants !

Pokémon GO et les versions Écarlate et Violet seront synchronisés entre eux à compter de 2023 sans plus de précision, mais sans possibilité d'envoi direct de l'un à l'autre, obligeant à passer par Pokémon HOME. Là encore, une mise à jour post-lancement est prévue pour cette compatibilité, sortir des jeux non finis étant à la mode... Et malheureusement, il faudra passer par là pour obtenir la Forme Marche de Mordudor, qui ne pourra être obtenue que via le jeu sur Android et iOS après synchronisation, tandis que la Forme Coffre pourra être capturée d'une manière ou d'une autre à Paldea. Plus de détails devraient nous être donnés lorsque la connectivité sera possible entre ces deux univers. Toutes les informations connues sur cette créature et quelques visuels sont sinon à retrouver en page suivante.

La date de sortie de Pokémon Écarlate et Violet est fixée au 18 novembre sur Switch et vous pouvez les précommander sur Amazon au prix de 44,99 €.

