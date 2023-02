Pokémon Écarlate et Violet : de nouvelles aventures en DLC avec Le trésor enfoui de la Zone Zéro et deux Pokémon Paradoxe inédits dévoilés

Depuis la génération précédente, Game Freak et The Pokémon Company se sont mis aux DLC pour les principaux jeux de la licence, avec un Pass d'Extension proposant deux extensions de la carte de jeu et de nouvelles aventures. Forcément, les fans se sont dit qu'il en serait de même avec Pokémon Écarlate et Violet, surtout que le Livre Écarlate / Violet en jeu nous teasait une chimère basée soit sur les fauves légendaires (Entei, Raikou et Suicune) ou sur les Lames de la Justice (Cobaltium, Terrakium et Viridium), ainsi qu'une créature possiblement à l'origine du phénomène de Téracristallisation. Le studio étant habitué aux sorties annualisées, nous attendions donc des nouvelles à ce sujet lors du Pokémon Presents diffusé en cette journée anniversaire du 27 février, en plus de l'annonce de sortie de la mise à jour 1.2.0.

Pour cette dernière, elle va être déployée dès ce lundi et apporte deux Pokémon Paradoxe inédits qui sont bien les chimères que nous évoquions, mais ne ressemblant au final que de loin aux dessins des livres. Serpente-Eau sera exclusif à Pokémon Écarlate, tandis que Vert-de-Fer sera disponible dans Pokémon Violet, tous deux au sein d'un évènement dans les Raids Téracristals à partir de ce lundi 27 février, et ce jusqu'au dimanche 12 mars. Eh oui, ce n'est qu'un apéritif gratuit de ce qui va arriver en jeu.

De même, la connectivité avec Pokémon GO sera effective au travers de cette update, permettant d'envoyer les cartes postales du jeu mobile dans les titres Switch afin d'obtenir des Prismillon avec d'autres motifs que ceux déjà disponibles. Les joueurs de GO pourront en retour capturer Mordudor (Forme Marche), capable d'évoluer en Gromago en trouvant 999 pièces. Quant à Pokémon HOME, la compatibilité n'arrivera que plus tard dans l'année.

Et pour clore la présentation, pas de spin-off inédit, mais bien l'annonce de DLC payants réunis sous l'appellation Le trésor enfoui de la Zone Zéro, avec deux volumes attendus en fin d'année, à l'automne et durant l'hiver 2023. Le premier, Volume 1 : Le Masque Turquoise, nous enverra en voyage scolaire à Septentria, une région inspirée du Japon et de son folklore (qui a directement pensé à Yokai Watch ?), où nous collaborerons avec une autre académie et croiserons la route du légendaire Ogerpon et de Félicanis, Fortusimia et Favianos, qui sont tous les trois qualifiés de « héros protecteurs de ce lieu ». Il ne sera en revanche pas nécessaire d'avoir terminé l'aventure principale pour en profiter, jusque d'avoir débuté la Chasse au Trésor à travers Paldea.

Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, les fans prendront part avec un groupe d’élèves à un voyage scolaire annuel organisé en collaboration avec une autre école. Ils partiront à Septentria, une contrée composée d’immenses étendues naturelles et paisibles, telles que des rizières et des vergers, et dominée par une montagne imposante au pied de laquelle vivent ses habitants. Le voyage semble coïncider avec la tenue annuelle d’un festival au village de Septentria. Ce dernier est animé par la venue de nombreux vendeurs ambulants pour l’occasion. Les joueurs et joueuses rencontreront de nouvelles personnes et de nouveaux Pokémon tout en perçant le mystère des récits populaires de ce lieu.

Quant au Volume 2 : Le Disque Indigo, nous deviendrons membre de l'Institut Myrtille dans le cadre d'un échange scolaire avec cette école en partie sous-marine, jumelée à la notre et spécialisée dans les combats, avec en vedette le légendaire Terapagos. Là, en revanche, le scénario devra être achevé, ainsi que le Volume 1, ce qui est compréhensible puisque les deux parties forment une histoire unique. Mieux encore, pas moins de 230 Pokémon des précédentes générations feront leur retour.

Pour acheter Le trésor enfoui de la Zone Zéro depuis votre version, il faudra au préalable avoir téléchargé la mise à jour 1.2.0. Tout achat avant le mardi 31 octobre 2023 permettra de récupérer un Zoroark de Hisui connaissant Étrennes, Téra Explosion, Cœur de Rancœur et Machination, doté de l'Insigne Charisme et ayant le Type Téracristal Ténèbres. Le code sera valable jusqu'au jeudi 29 février 2024. Des visuels de certaines nouveautés sont à retrouver en pages suivantes.

« Nous sommes reconnaissants envers les millions de Dresseurs et Dresseuses qui ont décidé de partir explorer l’immense région de Paldea » a déclaré Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Company. « Dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, les fans se rendront à Septentria et feront la connaissance de nouveaux Pokémon et de personnages atypiques. J’espère sincèrement que les personnes qui partiront pour cette nouvelle aventure retrouveront toutes les sensations qu’elles ont connues lors de la découverte de leur tout premier Pokémon. »

En attendant de plus amples détails, Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles à l'achat sur Amazon au prix de 44,16 €.

