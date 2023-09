Pokémon Écarlate et Violet : la mise à jour 2.0.1 et le DLC Le Masque Turquoise sont disponibles, avec de nouvelles fonctionnalités pour tous

C'est le grand jour pour les fans qui attendaient avec impatience la première partie de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro baptisée Volume 1 : Le Masque Turquoise, puisqu'il est désormais disponible. La dernière grosse vague d'informations le concernant date désormais de début août, avec une créature inédite du nom de Poltchageist révélée quelque temps après. Ce sera donc officiellement tout ce que The Pokémon Company souhaite communiquer. Mais avant de découvrir Septentria, il va falloir télécharger la mise à jour 2.0.1, qui fait suite à la 1.3.0 d'avril et deux légers patchs 1.3.1 et 1.3.2 en mai et juin, qui ne concernaient que les tournois.

Vous trouverez ci-dessous notre traduction du changelog partagé par Nintendo. Notez que les fonds sonores disponibles en utilisant l'appareil photo devraient plaire aux amateurs de musiques nostalgiques des anciens jeux !

Ver. 2.0.1 (publiée le 13 septembre 2023) Sortie de Le trésor enfoui de la Zone Zéro Volume 1 : Le Masque Turquoise pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet Les dresseurs qui ont acheté Le trésor enfoui de la Zone Zéro vont désormais pouvoir profiter des aventures du Volume 1 : Le Masque Turquoise. Pokémon supplémentaires Pour les dresseurs n'ayant pas acheté Le trésor enfoui de la Zone Zéro, des Pokémon supplémentaires peuvent apparaître via les modes de communication locaux ou en ligne. Nouvelles fonctionnalités Vous pourrez désormais verrouiller la mini-carte qui apparaît lorsque vous êtes sur le terrain afin qu'elle pointe toujours au nord. Vous pouvez le faire en appuyant deux fois sur le stick droit pendant que l'application Carte est ouverte pour sélectionner le paramètre Carte et mini-carte verrouillées.

Les paramètres de la caméra ont été ajoutés au menu Paramètres. Ces réglages vous permettront d'ajuster le fonctionnement de la caméra lorsque vous êtes sur le terrain.

Nous avons ajouté une fonctionnalité qui vous permet de signaler à un Pokémon vous accompagnant sur le terrain de s'arrêter et d'attendre là où il se trouve. Pour donner ce signal, appuyez sur le stick gauche.

Vous pouvez maintenant prendre des photos en appuyant sur la touche A dans l'application Appareil photo.

Vous pouvez maintenant écouter de la musique en appuyant sur la touche ZL ou ZR lorsque l'application appareil photo est ouverte. Vous constaterez peut-être que les Pokémon qui vous accompagnent sur le terrain et que les gens autour de vous réagiront à la musique.

Lorsqu'ils utilisent le Club Union, les dresseurs peuvent désormais partager les photos qu'ils ont prises avec l'application Appareil photo pendant cette session de Club Union avec les amis avec lesquels ils jouent.

Nous avons ajouté une fonctionnalité aux Machines à CT qui vous permet de filtrer les capacités que vos Pokémon peuvent apprendre. En interagissant avec une Machine à CT et en sélectionnant l'option permettant Filtre de compatibilité, vous pourrez afficher uniquement les CT contenant des capacités qu'un Pokémon spécifique peut apprendre. Corrections de bugs et ajustements de fonctionnalités Un texte descriptif incorrect pour les capacités Vagues à Lames, Griffes Funestes et Hache de Pierre a été corrigé. Les descriptions de ces capacités incluaient auparavant les mots « visant à infliger un coup critique », mais ces capacités n'augmentent pas le taux de coups critiques dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Cette formulation a été supprimée de ces descriptions.

Nous avons corrigé un bug où l'Insigne Ramassage ne serait pas appliqué à un Pokémon même si les conditions étaient remplies.

Les Pokémon sauvages possédant l'Insigne Dominant réapparaîtront désormais sur le terrain après un certain temps s'ils ont été vaincus.

Nous avons apporté des ajustements à la façon dont les icônes de Pokémon sont affichées dans les boîtes.

D'autres corrections de bugs choisis ont été implémentées.

Le Volume 2 : Le Disque Indigo est attendu cet hiver et aura notamment comme nouveauté un mystérieux 19e type Téracristal. Pokémon Écarlate et Violet sont vendus 44,18 € sur Amazon, tandis que Le trésor enfoui de la Zone Zéro coûte 34,99 € et devra être acheté pour chacune de vos versions si vous possédez les deux.

