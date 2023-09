Pokémon Écarlate et Violet : une mise à jour 2.0.2 déjà prévue pour corriger de vilains bugs

Il y a tout juste une semaine sortait le DLC Le Masque Turquoise de Pokémon Écarlate et Violet, sur lequel vous aurez très prochainement notre avis. Il était accompagné d'une mise à jour 2.0.1 ajoutant quelques nouveautés en plus des données de l'extension et corrigeant quelques bugs. The Pokémon Company et Game Freak prévoient déjà une nouvelle update pour la première quinzaine du mois d'octobre.

Numéroté 2.0.2, ce patch aura pour tache de corriger deux principaux problèmes, même si d'autres devraient venir s'y ajouter. Voici une traduction approximative, seuls les détails en japonais ayant été donnés pour le moment.

Correction d'un problème où sous certaines conditions, même si vous gagnez contre un Dresseur sur le terrain, votre victoire peut ne pas être enregistrée. Par conséquent, vous ne pourrez peut-être pas recevoir de récompenses pour avoir remporté un certain nombre de combats contre des Dresseurs sur le terrain, tels que les « employés de la Ligue Pokémon dans diverses parties de la région de Paldea » ou les « membres du Visage du Monstre de Septentria ».

Correction d'un problème où lorsque vous importez un Pokémon spécial de Pokémon GO depuis Pokémon HOME, le Pokémon cible ne peut pas être importé même s'il a été obtenu une fois dans Pokémon Écarlate/Violet en version 1.3.2 ou antérieure.

Si vous êtes intéressés par Pokémon Écarlate et Violet, les deux jeux sont vendus 44,18 € sur Amazon. L'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro peut de son côté être obtenue au prix de 34,99 €, incluant également Le Disque Indigo qui sortira dans les prochains mois.

Lire aussi : TEST Pokémon Écarlate et Violet : une ode à l'exploration non dénuée de défauts