Pokémon Écarlate et Violet : starters à gogo, 19e type Téracristal et nouvelles attaques dans un trailer inédit du DLC Le Disque Indigo

La semaine a été riche en annonces en tout genre pour les fans lors du Pokémon Presents diffusé mardi et ce n'est pas terminé, car The Pokémon Company a profité de la cérémonie de clôture des World Championships 2023 de Yokohama pour effectuer quelques annonces supplémentaires, à commencer par le fait que la prochaine édition se déroulera à Honolulu (Hawaï), territoire ayant servi d'inspiration à la région d'Alola en 7G. Les joueurs de Pokémon UNITE pourront ainsi jouer prochainement avec Braségali (14 septembre), Mimiqui et Miascarade, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est bien sûr le duo de titres de la 9G, Pokémon Écarlate et Violet. Nous avions déjà eu des tonnes de détails concernant Le trésor enfoui de la Zone Zéro, avec pas moins de deux vidéos, une date pour le Volume 1 : Le Masque Turquoise, des créatures inédites, etc., et ces DLC en ont encore en stock puisque quelques informations additionnelles à leur sujet viennent donc d'être dévoilés, trailer inédit et excitant à l'appui dédié au Volume 2 : Le Disque Indigo !

Pour commencer, nous apprenons que les anciens Pokémon de départ feront tous leur retour dans le Terra-Dôme de l'Institut Myrtille, permettant de tous les obtenir facilement avec le type Téracristal désiré.

Aspect compétitif de l'évènement oblige, plusieurs nouvelles attaques ont été introduites à commencer par Prio-Parade, qui frappe avant la capacité prioritaire de l'adversaire, et Dissonance Psy, qui inflige des dégâts tout en empêchant la cible de soigner.

Nouvelle capacité : Prio-Parade Cette capacité physique de type Combat permet d'agir avant son adversaire et de l'attaquer avec la paume. Si la cible tente d'utiliser une capacité prioritaire, Prio-Parade la surprend en permettant au lanceur de l'attaquer en premier et de l'apeurer à coup sûr. Cette capacité échoue si la cible ne lance pas de capacité prioritaire.

Nouvelle capacité : Dissonance Psy Cette capacité spéciale de type Psy enveloppe sa cible d'horribles ondes sonores qui l'empêchent de récupérer des PV pendant un certain nombre de tours, que ce soit avec une capacité, un talent ou un objet.

Les types et descriptions des Pokémon Paradox Ire-Foudre et Chef-de-Fer ont été dévoilés, avec là encore deux nouvelles techniques. Nous avons d'un côté Vif Éclair qui frappe avant la cible et de l'autre Lame Tachyonique pour infliger deux attaques consécutives à coup sûr. Vous pouvez retrouver les détails en page suivante.

Enfin, et c'est là le plus intriguant, en plus des 18 types Téracristal calqués sur tous ceux existants depuis la 6G, un 19e type va être introduit, propre à cette mécanique ! Pour le moment, le mystère demeure le concernant, si ce n'est que la capacité Téra Explosion pourra donc être de ce type qui sera introduit avec les DLC.

Enfin, pour rester dans la thématique de cette 9G, le TCG va accueillir les Pokémon Paradoxe cet automne, qui ont eu droit à une bande-annonce très classe, teasant à sa toute fin le retour en 2024 des cartes Ace Spec (HIGH-TECH en français) apparues avec Noir & Blanc Frontières Franchies en 2012 (2013 en France).

La date de sortie du Volume 1 : Le Masque Turquoise de l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro est pour rappel fixée au 13 septembre.

