Pokémon Écarlate et Violet : de nouvelles éditions bientôt mises en vente et déjà décevantes

Cela commence à dater, mais à l'époque de la 8G de Pokémon Épée et Bouclier en 2020, alors que nous attendions le deuxième DLC de ces épisodes, The Pokémon Company avait annoncé des éditions physiques regroupant le jeu de base et ses contenus téléchargeables présents sur la cartouche. Trois ans plus tard à quelques jours près, rebelote ou presque avec les jeux de la 9G Pokémon Écarlate et Violet.

En effet, nous venons d'apprendre que de nouvelles éditions physiques vont voir le jour le vendredi 3 novembre, permettant de se procurer Pokémon Écarlate et Violet avec Le trésor enfoui de la Zone Zéro en un seul achat. Le Volume 1 : Le Masque Turquoise venant de sortir et le Volume 2 : Le Disque Indigo étant attendu cet hiver, vous aurez vite deviné ce qui ne va pas. En effet, pas de sortie imminente pour le deuxième DLC, dont nous ne connaissons toujours pas la date. Cela signifie, comme indiqué en bas des jaquettes pas franchement esthétiques de ces versions, qu'il sera nécessaire de télécharger la mise à jour incluant ce futur contenu...

Pourquoi ne pas avoir patienté quelques semaines ou mois supplémentaires afin de proposer une véritable édition complète ? Il n'y aurait rien d'étonnant à ce que l'approche des fêtes de fin d'année en soit la raison, pour disposer d'un produit en magasin. Cela peut également vouloir dire que la suite de l'extension pourrait ne pas voir le jour avant la fin de l'année. À priori, cela n'aura aucun impact sur le marché de l'occasion si l'accès à l'extension Le trésor enfoui de la Zone Zéro est bien sur la cartouche, ce qui n'est pas tout à fait clair. Au Japon, ces versions seront vendues 10 078 ¥.

Actuellement, vous pouvez acquérir Pokémon Écarlate et Violet au prix de 44,18 € sur Amazon en boîte et un code pour les DLC à 34,99 €, qui est son prix sur l'eShop, ce qui devrait rester plus avantageux. Une mise à jour 2.0.2 est sinon en approche, en espérant qu'elle finisse aussi sur la cartouche...

Avec un tel package, il va sans dire qu'il faut donc nous attendre à une annonce d'un jeu inédit en 2024 si l'annualisation de la licence reste d'actualité. À vos spéculations !

