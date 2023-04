Pokémon, les horizons : une possible créature inédite dévoilée par l'anime !

Vous le savez sans doute, c'est ce vendredi qu'a été lancée au Japon la nouvelle série Pokémon, les horizons, débutant une nouvelle ère sans Satoshi / Sacha. Pendant près d'une heure, nous avons donc pu découvrir l'héroïne Liko et son Poussacha, qui ont rapidement été pris pour cible par les Explorateurs et secourus par les Électacleurs Volants, tout ça à cause du pendentif de la grand-mère de la jeune fille. Et quoi de mieux pour capter l'attention des spectateurs et les faire revenir chaque semaine que de montrer une créature encore jamais vue dans les jeux ? C'est sans doute ce que s'est dit The Pokémon Company, qui n'en est pas à son coup d'essai dans le domaine.

Ainsi, et comme nous le pensions en évoquant la ressemblance entre le pendentif et ce qui se trouve au sommet de la carapace de Terapagos, il y a clairement un lien établi dans le premier épisode. Alors que Liko allait se prendre une attaque de plein fouet, le bijou s'est mis à briller, faisant apparaître une sphère protectrice cristalline. Mais le plus intéressant, c'est qu'un Pokémon est ensuite apparu, comme visible sur le visuel partagé officiellement par le compte de l'anime.

La question est donc de savoir s'il s'agit de Terapagos, qui sera la vedette du scénario du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Volume 2 : Le Disque Indigo de Pokémon Écarlate et Violet l'hiver prochain. La ressemblance est évidente et la possibilité d'une pré-évolution est donc de mise, à moins qu'il ne s'agisse de sa forme de base. Les deux cas ont déjà des occurrences après tout. À noter que la carapace de cette créature arbore des formes carrées et non des pentagones, tandis que ce sont des hexagones qui forment la sphère. Une troisième solution serait que les deux soient liées sans lien évolutif, comme Diancie et Strassie.

Nous allons donc suivre avec curiosité Pokémon, les horizons, dont une bande-annonce montrant ce qui va suivre a été mise en ligne. Pour le moment, la série n'est pas encore datée par chez nous, mais est prévue pour 2023.

