Pokémon Écarlate et Violet : Mew distribué gratuitement, voici comment l'obtenir, Mewtwo bientôt disponible dans les Raids Téracristals !

Les annonces autour des jeux Pokémon Écarlate et Violet ont été nombreuses lors du Pokémon Presents de ce mardi, avec de nombreux détails concernant le DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro et la révélation d'une mini-série Pokémon : les Vents de Paldea. En attendant de pouvoir découvrir la première partie de ce contenu additionnel, nous aurons toutefois de quoi faire avec un évènement mettant en scène deux créatures incontournables de la licence, les 150e et 151e Pokémon : Mew et Mewtwo. The Pokémon Company n'a pas fait les choses à moitié en diffusant une bande-annonce cinématique qui n'est pas sans rappeler le tout premier long-métrage.

Cet évènement est littéralement nommé Obtenez Mew & Mewtwo ! et permet dès à présent de recevoir la petite créature via l'option Cadeau Mystère, tandis que son dangereux clone pourra être affronté le mois prochain dans les Raids Téracristals. Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les détails concernant l'opération pour ne rien rater. Deux salves de Raids avec de puissants Pokémon seront disponibles avant de nous mesurer à Mewtwo, permettant de renforcer nos effectifs.

Obtenez Mew & Mewtwo ! Un évènement spécial vous permettant d’ajouter Mew à votre équipe et d’affronter un Mewtwo doté de l’Insigne Surpuissant a démarré ! Servez-vous de la fonction « Cadeaux Mystère » durant cet évènement pour recevoir le Pokémon fabuleux Mew, qui n’est pas disponible au cours d’une partie normale. Avec votre propre Mew et vos alliés, vous aurez tout ce qu’il faut pour défier Mewtwo doté de l’Insigne Surpuissant dans les Raids Téracristal ! Soyez à l’affut des autres activités mettant en vedette Mew et Mewtwo ! Obtenez votre propre Mew ! Catégorisé comme Pokémon Nouveau, Mew est un Pokémon fabuleux capable d’apprendre n’importe quelle capacité. Il possèderait même le code génétique de tous les Pokémon. Chaque Mew distribué lors de cet évènement sera doté d’un type Téracristal, d’une Nature et d’un arsenal de capacités différent. Cela signifie que le Mew que vous obtiendrez sera totalement unique ! Utilisez #MonMewAMoi pour montrer votre Mew spécial au monde entier, puis partez à l’aventure à ses côtés à travers la région de Paldea, à Septentria et à l’Institut Myrtille ! Niveau: 5

Capacités: ???, Météores, Mur Lumière, Fontaine de Vie Comment recevoir Mew Utilisez le mot de passe « GETY0URMEW » dans le menu « Cadeaux Mystère » de votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet pour recevoir votre Mew. Mot de passe : GETY0URMEW

Date d'expiration : lundi 18 septembre 2023 à 14h59 UTC

Un Mewtwo redoutable passe à l’attaque ! Le Pokémon légendaire Mewtwo, qui aurait été créé à partir de l’ADN de Mew, apparaît dans les Raids Téracristal 7 étoiles ! Préparez-vous à être témoin de l’incroyable puissance du Pokémon Génétique, car ce Mewtwo est un adversaire redoutable, comme le prouve son Insigne Surpuissant ! Quelque chose de spécial pourrait arriver si vous envoyez votre propre Mew au combat contre ce Mewtwo portant l’Insigne Surpuissant, alors entraînez-le bien ! Dates de l'évènement : du vendredi 1er septembre 2023 à 00h00 UTC au dimanche 17 septembre 2023 à 23h59 UTC.

Les adversaires les plus coriaces font de puissants alliés face à Mewtwo ! Préparez votre combat face à Mewtwo doté de l’Insigne Surpuissant en participant à deux Raids Téracristal évènementiels qui se tiendront avant l’arrivée de ce Pokémon légendaire. Ce sera pour vous l’occasion idéale d’attraper de puissants Pokémon et de remporter de superbes récompenses, y compris des Bonbons Exp. qui feront monter le niveau de vos Pokémon, des objets permettant de renforcer les stats de vos Pokémon, ou des Téra-Éclats vous permettant de changer leur type Téracristal. Préparez votre offensive avant l’affrontement titanesque contre Mewtwo Du mercredi 9 août 2023 à 00h00 UTC au jeudi 17 août 2023 à 23h59 UTC.

Du vendredi 1er septembre 2023 à 00h00 UTC au dimanche 17 septembre 2023 à 23h59 UTC.

Pokémon présents : Raids Téracristal 5 étoiles : Cizayox, Leuphorie, Trioxhydre. Préparez vos défenses avant l’affrontement titanesque contre Mewtwo Du vendredi 18 août 2023 à 00h00 UTC au jeudi 31 août 2023 à 23h59 UTC.

Du vendredi 1er septembre 2023 à 00h00 UTC au dimanche 17 septembre 2023 à 23h59 UTC.

Pokémon présents : Raids Téracristal 5 étoiles : Leuphorie, Sorcilence, Angoliath. Remarques : Ce Mewtwo spécial ne peut être obtenu qu’une seule fois par sauvegarde. Après l’avoir capturé, vous pourrez continuer à participer à des Raids Téracristal contre lui pour obtenir d’autres récompenses.

Après l’avoir capturé, vous pourrez continuer à participer à des Raids Téracristal contre lui pour obtenir d’autres récompenses. Il est possible que ce Mewtwo réapparaisse lors d’un prochain évènement, ou qu’il puisse être obtenu par d’autres moyens.

Pour participer aux Raids Téracristal évènementiels, veuillez télécharger les dernières Actus Poké Portail en vous rendant dans le menu principal, puis en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Un abonnement Nintendo Switch Online (payant) n'est pas nécessaire pour recevoir les dernières Actus Poké Portail.

Une fois que vous aurez terminé certains évènements après la fin du jeu, vous accéderez aux Raids Téracristal au cristal noir. Si vous n'avez pas terminé ces évènements, vous pourrez tout de même participer à ces Raids Téracristal en rejoignant d'autres Dresseurs et Dresseuses grâce au mode multijoueur.

Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online (vendu séparément) est nécessaire pour participer aux Raids Téracristal avec d'autres joueurs et joueuses en ligne.

