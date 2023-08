Pokémon : les Vents de Paldea et À l'ascension des cimes, deux nouvelles mini-séries animées dévoilées

Les annonces ont été nombreuses et intéressantes lors du Pokémon Presents de ce mardi, faisant la part belle aux jeux de la licence, mais pas seulement. En effet, deux séries animées dont les styles graphiques sont bien différents l'un de l'autre ont été dévoilées. La première est en lien direct avec les Championnats du Monde Pokémon de Yokohama, puisqu'elle concerne le TCG. Eh oui, si de nombreuses licences telles que Yu-Gi-Oh! ou Duel Masters ont eu droit à des anime mettant en scène des affrontements de cartes, Pokémon n'y avait pas encore eu droit.

Pokémon : À l'ascension des cimes, ou Path to the Peak en anglais, nous fera donc suivre les aventures d'Ava et de son Mystherbe (en carte), qui va intégrer le club de sa nouvelle école suite à un déménagement, alors que ses camarades tentent d'atteindre les sommets de la scène compétitive du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Vous pouvez revoir son premier aperçu via la rediffusion du Pokémon Presents. Le premier épisode ne tardera pas et sera diffusé ce vendredi 11 août sur YouTube, ainsi qu'à Yokohama.

L'autre anime concerne plus directement Pokémon Écarlate et Violet, arborant un style visuel à faire pâlir ces jeux Switch... En effet, Pokémon : les Vents de Paldea, Paldean Winds en anglais, nous fera suivre les péripéties d'un trio d'élèves de l'Académie Orange nommés Ohara, Alix et Ohma, sur fond de récit initiatique avec les personnages croisés en jeu, et sera également diffusée sur YouTube à partir du mercredi 6 septembre. Aucune indication ne permet d'associer un chara design à un nom pour le moment, mais notons que la jeune fille qui possède un Miascarade fait pas mal penser à Menzi, qui sera présente, de même que Pepper et le proviseur Clavel.

Au passage, le feuilleton principal Pokémon, les horizons (anipoke pour les intimes) s'est montré lors de la présentation, avec des scènes déjà vues si vous suivez la diffusion japonaise et malheureusement sans date de sortie occidentale...

