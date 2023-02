NETFLIX : La Réceptionniste Pokémon, une nouvelle série animée en stop-motion annoncée par un teaser mignon

Alors les rumeurs voulaient que Netflix, qui diffuse les dernières saisons de Pokémon, la série à travers plusieurs territoires, développe un feuilleton en live-action, c'est un projet un peu différent, mais en collaboration avec The Pokémon Company qui a été officialisé à l'occasion du Pokémon Day. Son nom : La Réceptionniste Pokémon, ou Pokémon Concierge en anglais.

Il s'agira d'une nouvelle série en stop-motion conçue en exclusivité pour Netflix. Elle est développée par les Japonais de dwarf studios, spécialistes du genre. Elle nous contera l'histoire de Haru, réceptionniste à l'Hôtel Pokémon, alors que nous suivons ses aventures avec des clients accompagnés de monstres de la saga, et aux côtes de son Psykokwak visible dans le premier et court teaser.

« Netflix a hâte de régaler les fans au Japon et aux quatre coins de la planète avec "La réceptionniste Pokémon", une expérience de narration visuelle inédite portée par une animation novatrice en stop-motion. Développée en collaboration avec The Pokémon Company, l'histoire se déroule dans l'univers des Pokémon », déclare Minyoung Kim, vice-présidente en charge des contenus Netflix en Asie. « Nous sommes ravis de révéler cette nouvelle série à l'occasion de la Journée Communauté Pokémon qui fête cette franchise à succès et d'offrir aux fans un nouveau programme dont ils pourront bientôt se réjouir. »

Plus de détails sur l'histoire et la date de sortie seront donnés prochainement, mais il faudra certainement attendre le début de la nouvelle série principale avec Liko et Roy pour les découvrir. Sinon, Pokémon Écarlate et Violet sont disponibles à partir de 44,16 € sur Amazon.fr.