Pokémon, la série : l'histoire de Sacha va se terminer avec des épisodes spéciaux, une nouvelle série avec d'autres héros teasée !

Après le soft reboot pour l'arc Soleil et Lune, Sacha a parcouru le monde avec son nouvel ami Go durant les saisons 23 à 25 pour l'arc Les Voyages. Il est d'ailleurs enfin devenu le Maître Pokémon qu'il désirait en remportant un combat de légende lors du Tournoi des Huit Maîtres du Couronnement Mondial de l'épisode 1 217 en novembre dernier. La saison 25 s'est néanmoins poursuivie pour quelques épisodes, et touchait aujourd'hui à sa fin au Japon.

The Pokémon Company en a profité pour teaser ce qui attendait les fans de la saga dans les mois à venir, et il va y avoir un grand changement. Ainsi, plusieurs épisodes spéciaux nous raconteront la toute dernière aventure de Sacha et Pikachu, apportant une conclusion à l'épopée débutée en 1997 et servant de chapitre final pour La série : Pokémon, les voyages ultimes. L'émotion et les retrouvailles avec des personnages et monstres cultes devraient être de mises, lors de la diffusion prévue pour 2023 dans le monde entier.

Après la victoire historique qui a sacré Sacha meilleur Dresseur du monde des Pokémon, marquant l'apogée de 25 saisons d'aventures, les fans peuvent célébrer tout son parcours avec une collection d'épisodes spéciaux qui viendront conclure La série : Pokémon, les voyages ultimes. Nous retrouverons dans ces épisodes les Pokémon et personnages adorés des fans, dont Ondine et Pierre, et ils donneront un aperçu de ce que l'avenir réserve au meilleur Dresseur du monde dans ce dernier chapitre des aventures de Sacha et Pikachu. Ces prochains épisodes spéciaux célèbrent l'exploit monumental de Sacha et constituent les remerciements de Pokémon à tous les fans qui l'ont accompagné tout au long de ses aventures aux côtés de Pikachu, son partenaire Pokémon. Les fans regarderont avec autant de plaisir la nouvelle série, qui reprendra tous les codes propres aux dessins animés Pokémon chers à leur cœur : de l'action, de l'aventure, de l'amitié, et des Pokémon.

Et après ? Il y aura enfin du sang neuf à l'écran ! Et non pas avec une saison 26, mais avec une toute nouvelle série, elle aussi prévue pour 2023, qui mettra en scène des héros dénommés Liko et Roy en VO, une fille aux cheveux bleus et un garçon aux cheveux rouges, qui s'associeront aux 3 starters de Paldea que sont Poussacha, Chochodile et Coiffeton, et croiseront sur leur route un Rayquaza chromatique. L'histoire s'inspirera-t-elle de l'académie de Pokémon Écarlate et Violet, ou ira-t-elle vers des horizons plus originaux ? Les producteurs nous promettent pour le moment que « les fans auront le plaisir de percer les mystères du monde des Pokémon, entre incroyables combats de Dresseurs et rencontres amusantes de Pokémon ».

