TRON: Catalyst va poursuivre l'histoire d'Identity avec un jeu d'action

Au début du mois, Devolver Digital dévoilait Big Fan Games, son nouveau label d'édition qui sera focalisé sur les jeux vidéo sous licence de films, séries ou comics. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant de découvrir le premier projet de Big Fan Games, l'éditeur dévoile aujourd'hui TRON: Catalyst avec une bande-annonce :

De son nom complet Disney TRON: Catalyst, le jeu sera évidemment basé sur la franchise de films TRON, née en 1982. Le titre sera un jeu d'action narratif en vue isométrique qui développera l'histoire de la Grille d'Arq, introduite dans le jeu vidéo TRON: Identity de Bithell Games. Le studio de Mike Bithell (Thomas Was Alone, Volume, John Wick Hex) est encore une fois en charge du développement de ce TRON: Catalyst, voici une présentation du jeu :

Incarnez Exo, un programme ingénieux et déterminé capable de manier un pouvoir insoupçonné connu sous le nom d'Anomalie [Glitch]. Ce pouvoir octroie une force et des capacités que les hauts placés de la société branlante de la Grille cherchent à contrôler. Alors que Conn, un programme malveillant aux sombres desseins, vous traque sans relâche, chevauchez des cycles lumineux et participez à des combats de disques d'identité à travers la ville et au-delà, tout en découvrant des détails sur les anomalies qui menacent la stabilité de ce monde.

Un système de combat dynamique





Affrontez une légion de programmes ennemis agressifs au corps à corps et à distance, à pied ou sur un cycle lumineux. Maîtrisez des techniques avancées comme la parade et les coups de disque pour prendre le dessus, tout en explorant la Grille et en récupérant des fragments de données [Data Shards] pour améliorer votre code avec de nouvelles capacités.

Une nouvelle histoire immersive





Plongez dans un scénario de TRON original. Rencontrez les programmes de la Grille, découvrez leurs secrets et combattez pour survivre dans une course-poursuite à travers la ville et les Autres Terres.

Vous êtes Exo, un coursier travaillant dans la capitale de cette grille, et votre vie va se retrouver bouleversée après l'explosion d'un étrange colis, vous octroyant des pouvoirs inhabituels. Poursuivi par les autorités impitoyables de la Grille Arq, vous en apprendrez plus sur les mystères de cette grille et sur le genre de héros dont elle a besoin.

Exploitez l'Anomalie





La Grille Arq est instable. Des anomalies affectent l'écoulement du temps, bloquant le monde dans une série de boucles temporelles... que vous êtes le seul à remarquer. Utilisez la capacité unique d'Exo pour trouver des zones secrètes et des raccourcis, et influencez les factions qui s'affrontent pour le contrôle de la Grille.

L'univers authentique de TRON





Explorez les rues baignées de lumières néon de la Grille Arq à pied ou en cycle lumineux et rencontrez ses habitants étranges et souvent dangereux. Voyagez à travers une Grille variée à l'orée d'une révolution, remplie d'histoires prenantes et rythmée par une bande originale immersive composée par Dan Le Sac (TRON: Identity).

Si vous êtes fan de TRON, préparez-vous à redécouvrir cet univers comme jamais auparavant. Et si vous découvrez cette histoire, préparez-vous à vivre une aventure exaltante.

Maintenant… Terminez le jeu !