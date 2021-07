NETFLIX : Pokémon, une série live-action en développement par le créateur de Lucifer ?

Malgré le succès et les qualités de Détective Pikachu, aucune suite n'est actuellement en développement chez Warner Bros. Pictures. Il se pourrait cependant bien qu'un autre projet en live-action voit le jour dans les années à venir : c'est en tout cas ce que Variety dit savoir grâce à ses sources.

Selon elles, une série avec des prises de vue réelles serait en développement, mais encore à un stade très peu avancé. Elle aurait été commandée par Netflix, diffuseur de la série animée dans plusieurs pays, et serait produite et supervisée par Joe Henderson. Ce nom ne vous parle peut-être pas, mais nous lui devons l'écriture et la production d'épisodes de FBI : Duo très spécial, 11.22.63 et plus récemment Lucifer. Le monsieur n'est pas spécialement reconnu pour créer des récits grands publics, mais il a donc tout de même de l'expérience sur le petit écran.

L'histoire ne dit pas si les Pokémon seraient modélisés en 2D ou en images de synthèse. Mais nous avons clairement du temps avant de nous poser la question, le projet n'ayant pas encore l'assurance d'aller à son terme. D'ici là, Détective Pikachu est disponible en Blu-ray pour 7,90 € sur Amazon.fr.

