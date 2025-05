NETFLIX : Gears of War, un bon réalisateur spécialisé dans les films d'action pour l'adaptation live action ?

Nous avions presque oublié le projet d'adaptation de Gears of War en live action (mais sans doute pas Dave Bautista), qui se fait bien discret depuis de longs mois, mais chez Netflix, les choses avancent. Jon Spaihts (Prometheus, Dune) va scénariser le long-métrage, qui serait sur le point de trouver un réalisateur, plutôt rassurant.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, Netflix serait en négociation avec David Leitch pour réaliser le film Gears of War. Le cinéaste américain aime l'action, il a commencé sa carrière en tant que cascadeur dans des séries, avant de participer à des longs-métrages en doublant notamment Brad Pitt dans plusieurs films. David Leitch passe ensuite derrière la caméra pour diriger la seconde équipe sur de nombreux projets (dont Hitman: Agent 47...), il a coréalisé John Wick avec Chad Stahelski et surtout, il a réalisé Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious: Hobbs and Shaw, Bullet Train et The Fall Guy. Ce ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais côté action, David Leich connaît son sujet.

David Leitch produira également le film Gears of War avec sa femme Kelly McCormick, via leur société 87North Productions, aux côtés de The Coalition, développeur de la franchise depuis 10 ans. Pour l'instant, rien n'a été dévoilé concernant la date de sortie ni le scénario, mais nous devrions en toute logique retrouver Marcus Fenix et son escouade défendant la Terre face à des Locustes à l'aide de Lanzors, des fusils-tronçonneuses cultes auprès des fans.

La franchise est de nouveau sur le devant de la scène vidéoludique, The Coalition développe Gears of War: E-Day avec People Can Fly et Microsoft a dévoilé tout récemment Gears of War: Reloaded, un remaster du premier jeu attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S cet été.